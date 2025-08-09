Dunajská Streda oslavuje prvú výhru v sezóne, Ružomberok jej to výrazne uľahčil

Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu.
Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|9. aug 2025 o 22:52
ShareTweet0

Ružomberok dohrával bez vylúčeného Alexandra Mojžiša.

Niké liga - 3. kolo

Dunajská Streda - Ružomberok 2:0 (1:0)

Góly: 45. Ramadan (z 11 m), 82. Redzic

ŽK: Domonkos (Ružomberok), ČK: 32. Mojžiš (Ružomberok)

Rozhodovali: Ruc – Štofik, Vitko, 3868 divákov

DAC: Filipe – Kacharaba, Nemanič, Mendez – Sylla (59. Djukanović), Blaško (71. Udvaros), Tuboly, Ramadan, Gruber (88. Gueye) – Redzic (88. Bősze), Gagua (71. Trusa)

Ružomberok: Ťapaj – Gomola, Köstl, Mojžiš – Slávik (65. Giuliano), Buchvaldek (46. Luterán), Múdry, Selecký( 74. Šulek) – Domonkos (46. Kelemen), Šašinka (59. Jackuliak), Tučný

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda slávili prvé víťazstvo v novej sezóne Niké ligy, keď v dueli 3. kola zdolali doma MFK Ružomberok 2:0.

Hostia hrali necelú hodinu v početnej nevýhode po vylúčení Alexandra Mojžiša.

Domáci sa dostali do šance už v 6. minúte, keď vysunutý Blaško preloboval aj Ťapaja, z bránkovej čiary však loptu odkopol Köstl.

Na druhej strane strelu Tučného v 16. minúte vyrazil Filipe. Vzruch prišiel v 32. minúte, keď Mojžiš fauloval Grubera a po preskúmaní videa hráč videl Ružomberka červenú kartu.

V 45. minúte Domonkos fauloval prenikajúceho Blaška v pokutovom území a nariadený pokutový kop Ramadan premenil – 1:0.

Tempo zápasu v druhom polčase upadlo, ale aktívnejší bol DAC. V 66. minúte Dukanovič postupoval sám na bránku, jeho pokus Ťapaj bravúrne zneškodnil. V 82. minúte rozhodol Redzic, keď z 22 metrov prekonal Ťapaja.

Hlasy po zápase

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Je to pre nás cenné víťazstvo, hlavne po domácej strate z prvého kola. Chceli sme získať tri body. Od začiatku sme boli aktívnejší, ale súper mal nebezpečnú situáciu, ktorú sme ustáli. Zápas ovplyvnila červená karta a následný pokutový kop.

V polčase sme si niečo povedali. V druhom polčase sme strácali trpezlivosť, aj napriek tomu sme si vytvorili dostatok nebezpečných situácií. To sú zápasy, keď máte loptu a neprídu góly. Išli sme za druhým gólom, škoda, že neprišiel skôr, aby sme sa upokojili. Ale vyhrali sme 2-0, získali tri body a dôležité víťazstvo pre nás. Budeme sa postupne zlepšovať, do ďalších zápasov nám to dodá sebavedomie.

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Nevstúpili sme do zápasu dobre, nedokázali sme loptu udržať vpredu. Úvod sme mohli viac rozkúskovať, hra po 10-15 minút sa vyrovnala. Ani po držaní lopty sme sa nezlepšili, súper nám narobil veľa problému.

Mohli sme viesť nejaké akcie do červenej karty, ale niektoré lopty prišli neskôr. Potom prišla naša nedisciplinovanosť, faul po zbytočnom sklzy. To sú chyby, ktoré musíme odstrániť, dlho sme hrali desiati. Musíme sa zlepšiť v útoku. Hrali sme v náročnom prostredí, na to sme hráčov upozorňovali."

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
0
2
0
2:2
2
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
0
2
0:5
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu.
    Futbalisti Dunajskej Stredy sa tešia z gólu.
    Dunajská Streda oslavuje prvú výhru v sezóne, Ružomberok jej to výrazne uľahčil
    dnes 22:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Dunajská Streda oslavuje prvú výhru v sezóne, Ružomberok jej to výrazne uľahčil