Dunajská Streda oslavuje prvú výhru v sezóne, Ružomberok jej to výrazne uľahčil

Niké liga - 3. kolo
Dunajská Streda - Ružomberok 2:0 (1:0)
Góly: 45. Ramadan (z 11 m), 82. Redzic
ŽK: Domonkos (Ružomberok), ČK: 32. Mojžiš (Ružomberok)
Rozhodovali: Ruc – Štofik, Vitko, 3868 divákov
DAC: Filipe – Kacharaba, Nemanič, Mendez – Sylla (59. Djukanović), Blaško (71. Udvaros), Tuboly, Ramadan, Gruber (88. Gueye) – Redzic (88. Bősze), Gagua (71. Trusa)
Ružomberok: Ťapaj – Gomola, Köstl, Mojžiš – Slávik (65. Giuliano), Buchvaldek (46. Luterán), Múdry, Selecký( 74. Šulek) – Domonkos (46. Kelemen), Šašinka (59. Jackuliak), Tučný
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda slávili prvé víťazstvo v novej sezóne Niké ligy, keď v dueli 3. kola zdolali doma MFK Ružomberok 2:0.
Hostia hrali necelú hodinu v početnej nevýhode po vylúčení Alexandra Mojžiša.
Domáci sa dostali do šance už v 6. minúte, keď vysunutý Blaško preloboval aj Ťapaja, z bránkovej čiary však loptu odkopol Köstl.
Na druhej strane strelu Tučného v 16. minúte vyrazil Filipe. Vzruch prišiel v 32. minúte, keď Mojžiš fauloval Grubera a po preskúmaní videa hráč videl Ružomberka červenú kartu.
V 45. minúte Domonkos fauloval prenikajúceho Blaška v pokutovom území a nariadený pokutový kop Ramadan premenil – 1:0.
Tempo zápasu v druhom polčase upadlo, ale aktívnejší bol DAC. V 66. minúte Dukanovič postupoval sám na bránku, jeho pokus Ťapaj bravúrne zneškodnil. V 82. minúte rozhodol Redzic, keď z 22 metrov prekonal Ťapaja.
Hlasy po zápase
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Je to pre nás cenné víťazstvo, hlavne po domácej strate z prvého kola. Chceli sme získať tri body. Od začiatku sme boli aktívnejší, ale súper mal nebezpečnú situáciu, ktorú sme ustáli. Zápas ovplyvnila červená karta a následný pokutový kop.
V polčase sme si niečo povedali. V druhom polčase sme strácali trpezlivosť, aj napriek tomu sme si vytvorili dostatok nebezpečných situácií. To sú zápasy, keď máte loptu a neprídu góly. Išli sme za druhým gólom, škoda, že neprišiel skôr, aby sme sa upokojili. Ale vyhrali sme 2-0, získali tri body a dôležité víťazstvo pre nás. Budeme sa postupne zlepšovať, do ďalších zápasov nám to dodá sebavedomie.
Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Nevstúpili sme do zápasu dobre, nedokázali sme loptu udržať vpredu. Úvod sme mohli viac rozkúskovať, hra po 10-15 minút sa vyrovnala. Ani po držaní lopty sme sa nezlepšili, súper nám narobil veľa problému.
Mohli sme viesť nejaké akcie do červenej karty, ale niektoré lopty prišli neskôr. Potom prišla naša nedisciplinovanosť, faul po zbytočnom sklzy. To sú chyby, ktoré musíme odstrániť, dlho sme hrali desiati. Musíme sa zlepšiť v útoku. Hrali sme v náročnom prostredí, na to sme hráčov upozorňovali."