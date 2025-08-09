ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (3. kolo)

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 3. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
09.08.2025 o 20:30
3. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Štofik, Vitko – Choreň.
Prenos
Vážení športoví priatelia, vítam vás pri zápase 3. kola Niké ligy v sezóne 2025/2026. Sily si budú merať DAC 1904 Dunajská Streda a MFK Ružomberok.
DAC 1904 Dunajská Streda nevstúpil do aktuálnej sezóny celkom podľa predstáv, v údovnom kole totiž na svojom domovskom štadióne remizoval s Michalovcami 1:1. Za domácich vyrovnával v 67. minúte Dukanovič. Dunajskostredčania sú momentálne na 7. mieste.
MFK Ružomberok uzatvára ligovú tabuľku, patrí mu posledné 12. miesto. To preto, že celok zo severu Slovenska zatiaľ v aktuálnej sezóne nebodoval. Na svojom konte má len prehru z 1. kola, keď v Trnave nestačil na červeno-čierny Spartak a podľahol mu 0:3.
DAC 1904 Dunajská Streda nevstúpil do aktuálnej sezóny celkom podľa predstáv, v údovnom kole totiž na svojom domovskom štadióne remizoval s Michalovcami 1:1. Za domácich vyrovnával v 67. minúte Dukanovič. Dunajskostredčania sú momentálne na 7. mieste.
MFK Ružomberok uzatvára ligovú tabuľku, patrí mu posledné 12. miesto. To preto, že celok zo severu Slovenska zatiaľ v aktuálnej sezóne nebodoval. Na svojom konte má len prehru z 1. kola, keď v Trnave nestačil na červeno-čierny Spartak a podľahol mu 0:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
5
AS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
4:5
3
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
0:0
1
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
0
1
0:3
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body