Podbrezová tuho bojovala do záverečných minút. DAC však potiahli domáci fanúšikovia

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Chlapci si to zaslúžili. Patrí im absolutórium za celú jarnú časť a za tú dennodennú robotu. Futbal im to vrátil a dovolím si tvrdiť, že sme dnes zaslúžene vyhrali. Môžeme sa teraz všetci tešiť. Emócie patria k tomu, ale všetko to bolo v poriadku, padlo päť gólov, ja si myslím že futbal sa musel páčiť. Takisto klobúk dole pred Podbrezovou, pre nás veľmi cenné víťazstvo a ideme si ho užiť. Sadlo to každému jednému hráčovi, poďakovanie patrí celému mužstvu. Samozrejme, Ammar je tu na to aby tie góly dával, čiže ja som zaňho rád.“

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Prvý polčas z môjho pohľadu veľmi zlý z našej strany, veľa vecí nám nefungovalo. V druhom polčase už to bola tá Podbrezová, ktorá zaslúžene bojovala v play off o Európu. Domácim blahoželám k víťazstvu. Pre nezainteresovaného diváka asi pekný zápas, ale mne sa dnešný zápas nepáčil ako celok. Strašne veľa prerušení, nonstop stála lopta, každá situácia je faul. Pokiaľ chceme divákom priniesť lepší produkt, musíme mužstvá nechať hrať. Myslím si, že mužstvo ukázalo v rámci ročníka zaujímavý progres a hrýzli sme až do samotného záveru.“