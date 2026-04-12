DAC dokázal využiť zaváhanie Slovana. O triumfe rozhodol tromi gólmi v druhom polčase

Niké liga - 5. kolo skupiny o titul
FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (0:0)
Góly: 68. Kmeť, 73. Dzotsenidze (vl.), 87. Gueye, ŽK: 26. Udvaros, 89. Kapanadze - 37. Dzotsenidze.
Rozhodovali: Ruc - Vitko, Halíček
Diváci: 3819
DAC: Popovič - Nemanič, Bationo (61. Tuboly), Kačaraba - Kmeť (85. Kukovec), Udvaros (61. Kapanadze), Ouro, Modesto (46. Mendez) - Sylla (61. Gagua), Ramadan, Gueye
Michalovce: Jakubech - Park, Dzotsenidze, Volanakis - Ahl (79. Makrygiannis), Bednár, Taylor-Hart (85. Bamburak), Begala (70. Kalemi), Čurma - Lemiško (79. Theofanopoulos), Brosman (70. Walczak)
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľňajšom zápase 5. kola nadstavby nad MFK Zemlpín Michalovce 3:0.
DAC po dvoch prehratých dueloch bodoval opäť naplno a dotiahol sa na druhú Žilinu, pričom odohral o stretnutie menej.
Prvý polčas veľa rozruchu nepriniesol, obidve mužstvá ukázali aktivitu. V 17. minúte Ouro výborne vysunul Gueyeho, ktorý z ostrého uhla vystrelil, ale Jakubech loptu vyrazil na roh. Hostia mohli udrieť hneď dvakrát.
Najprv v 27. minúte nebezpečný priamy kop Bednára vyrazil Popovič, v 43. minúte Brosnanovu strelu z uhla brankár Dunajskej Stredy opäť chytil. Tréner domácich Fodrek urobil polhodinu pred koncom trojité striedanie, po ktorom hra mužstva ožila a prišli aj šance. V 62. minúte Gueye z blízka netrafil bránu.
V 68. minúte Ouro poslal center na Kmeťa, ktorý z päťky hlavičkou prekonal Jakubecha - 1:0. V 73. minúte dostal Kmeť výbornú loptu na pravej strane, jeho center Dzotsenidze v snahe odkopnúť loptu poslal do vlastnej brány - 2:0. V 87. minúte poslal Gueye s prispením teču odrazenú loptu z hranice pokutového územia do siete - 3:0.
Hlasy po zápase
Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Hodnotí sa mi to lepšie, ako predošlé dva zápasy. Veľmi si ceníme tri body. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, súper mal nejaké situácie. V prvom polčase sme veľmi chceli aj na úkor kvality. V druhom polčase nám pomohol gól, potom sme pridali ešte dva. Víťazstvo je pekné, aj vzadu sme uhrali nulu. Potešili sme aj divákov. V danom momente si veľmi ceníme tri body a víťazstvo si vážime.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Prvý polčas bol z našej strany dobrý, boli sme nebezpeční, kompaktní vzadu. Škoda, že sme niektoré akcie nedotiahli do gólov. S prvým polčasom som spokojný. V druhom súper prestriedal, išiel do tlaku, my sme neboli nebezpeční, prišli sme o lopty. Chýbala nám väčšia kvalita vo finálnej fáze, aby sme sa dostali do zakončenia. Súper dal gól, narástli mu krídla a bol uvoľnenejší. Škoda, ale celý týždeň bol zvláštny, zranili sa hráči, teraz sme dali vlastný gól. Ideme však ďalej, nastúpili mladí hráči, dali sme im možnosť, aby precítili, o čom je liga. To je naše myslenie a filozofia. Verím, že zranení hráči sa uzdravia čo najskôr.“
