DAC dokázal využiť zaváhanie Slovana. O triumfe rozhodol tromi gólmi v druhom polčase

Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: DAC 1904)
Sportnet, TASR|12. apr 2026 o 19:54
Víťazný gól strelil Matúš Kmeť.

Niké liga - 5. kolo skupiny o titul

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 3:0 (0:0)

Góly: 68. Kmeť, 73. Dzotsenidze (vl.), 87. Gueye, ŽK: 26. Udvaros, 89. Kapanadze - 37. Dzotsenidze.

Rozhodovali: Ruc - Vitko, Halíček

Diváci: 3819

DAC: Popovič - Nemanič, Bationo (61. Tuboly), Kačaraba - Kmeť (85. Kukovec), Udvaros (61. Kapanadze), Ouro, Modesto (46. Mendez) - Sylla (61. Gagua), Ramadan, Gueye

Michalovce: Jakubech - Park, Dzotsenidze, Volanakis - Ahl (79. Makrygiannis), Bednár, Taylor-Hart (85. Bamburak), Begala (70. Kalemi), Čurma - Lemiško (79. Theofanopoulos), Brosman (70. Walczak)

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľňajšom zápase 5. kola nadstavby nad MFK Zemlpín Michalovce 3:0.

DAC po dvoch prehratých dueloch bodoval opäť naplno a dotiahol sa na druhú Žilinu, pričom odohral o stretnutie menej.

Prvý polčas veľa rozruchu nepriniesol, obidve mužstvá ukázali aktivitu. V 17. minúte Ouro výborne vysunul Gueyeho, ktorý z ostrého uhla vystrelil, ale Jakubech loptu vyrazil na roh. Hostia mohli udrieť hneď dvakrát.

Najprv v 27. minúte nebezpečný priamy kop Bednára vyrazil Popovič, v 43. minúte Brosnanovu strelu z uhla brankár Dunajskej Stredy opäť chytil. Tréner domácich Fodrek urobil polhodinu pred koncom trojité striedanie, po ktorom hra mužstva ožila a prišli aj šance. V 62. minúte Gueye z blízka netrafil bránu.

V 68. minúte Ouro poslal center na Kmeťa, ktorý z päťky hlavičkou prekonal Jakubecha - 1:0. V 73. minúte dostal Kmeť výbornú loptu na pravej strane, jeho center Dzotsenidze v snahe odkopnúť loptu poslal do vlastnej brány - 2:0. V 87. minúte poslal Gueye s prispením teču odrazenú loptu z hranice pokutového územia do siete - 3:0.

Hlasy po zápase

Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: „Hodnotí sa mi to lepšie, ako predošlé dva zápasy. Veľmi si ceníme tri body. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, súper mal nejaké situácie. V prvom polčase sme veľmi chceli aj na úkor kvality. V druhom polčase nám pomohol gól, potom sme pridali ešte dva. Víťazstvo je pekné, aj vzadu sme uhrali nulu. Potešili sme aj divákov. V danom momente si veľmi ceníme tri body a víťazstvo si vážime.“

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Prvý polčas bol z našej strany dobrý, boli sme nebezpeční, kompaktní vzadu. Škoda, že sme niektoré akcie nedotiahli do gólov. S prvým polčasom som spokojný. V druhom súper prestriedal, išiel do tlaku, my sme neboli nebezpeční, prišli sme o lopty. Chýbala nám väčšia kvalita vo finálnej fáze, aby sme sa dostali do zakončenia. Súper dal gól, narástli mu krídla a bol uvoľnenejší. Škoda, ale celý týždeň bol zvláštny, zranili sa hráči, teraz sme dali vlastný gól. Ideme však ďalej, nastúpili mladí hráči, dali sme im možnosť, aby precítili, o čom je liga. To je naše myslenie a filozofia. Verím, že zranení hráči sa uzdravia čo najskôr.“

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
26
14
7
5
45:27
49
V
P
P
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
27
11
5
11
37:43
38
P
V
V
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
27
6
8
13
29:39
26
P
P
P
R
V
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

