Dunajská Streda doma znovu zakopla, Dukla nevyužila polhodinovú presilovku

Xisco Munoz, tréner Dunajskej Stredy: "Zápas mal rôzne fázy, v niektorých sme mali hru pod kontrolou, dominovali sme a mali sme šance. Zmenilo sa to po červenej karte, ale v závere sme dobre zareagovali, skúsenejšie, ako v predošlých zápasoch. Negatívom bol výsledok, nie sme radi za remízu. Prístup mužstva a to, že sa snažilo vyhrať, je pozitívum. Nepotešili sme fanúšikov, aj keď hráči vydali zo seba všetko, ale vo futbale sa to stáva."

Marek Bažík, tréner Banskej Bystrice: "Priebeh stretnutia v našom podaní ovplyvnil aj stredajší pohár, stálo nás to veľa síl a prejavilo sa to v aktivite. Dnes sme neboli aktívni dopredu, do červenej karty bol DAC lepší. Bod musíme brať, odohrali sme za tri mesiace tri zápasy proti Dunajskej Strede. Hodnotím to pozitívne. Keď to porovnám so stredajším pohárovým zápasom, ten bol vydarenejší."