Haraslín sa hádal s rozhodcom a vybavil penaltu: Neviem, čo tam tak dlho skúmali

Kapitán futbalistov Sparty Lukáš Haraslín bol spokojný, že dvoma gólmi prispel v úvode ligovej jari k hladkej výhre 3:0 nad Duklou.
Presne takto si prvý súťažný zápas v novom roku predstavoval, uviedol dvadsaťdeväťročný krídelník na tlačovej konferencii po zápase. Prvý gól dal z penalty strelou do horného rohu, kam mieril, pretože brankár Rihards Matrevics sa mu zdal veľmi veľký.
Sparta ovládla derby na ihrisku o záchranu usilujúcej sa Dukly nečakane ľahko. "Museli sme sa vyvarovať veciam, ktorých sme sa dopúšťali minulý rok, keď sme niečo trochu podcenili. Dnes sme nastúpili tak, ako sa máme prezentovať. Zo začiatku sme domácich do ničoho nepustili, "povedal Haraslín.
Presne takýto vstup do jari mužstvo podľa neho potrebovalo. "Ešte je veľmi skoro hodnotiť, aká je v tíme nálada. Ale verím, že sme v príprave celý mesiac dobre trénovali. Presne tak sme chceli vstúpiť do jarnej časti, vedeli sme, že to bude náročné. Sme radi za výhru a tri body," doplnil slovenský reprezentant.
VIDEO: Zostrih zápasu Dukla Praha - Sparta Praha
Prvý gól dal z penalty, ktorú sám vybojoval za ruku Erica Hunala. Rozhodca Marek Radina pritom pôvodne nariadil len odkop od bránky, pretože si myslel, že lopta bola pri Haraslínovom centri už za koncovou čiarou.
"Hádal som sa s ním hlavne kvôli tomu, že lopta neopustila ihrisko, odraz od súpera potom bol divný. Neviem, čo tam tak dlho skúmali, keď máme VAR. Ale mám radosť, že sme zápas zvládli a vyhrali," opísal bratislavský rodák.
Penaltu premenil málokedy vídanou strelou presne do horného rohu. "Videl som, aký je brankár vysoký a široký. Nechcel som to dávať po zemi, preto som mieril tak vysoko do rohu. Som rád, že to tam padlo," povedal Haraslín s úsmevom.
V ligovej sezóne premenil už štvrtú penaltu, a keď v druhom polčase zamieril do horného rohu tiež strelou z diaľky, polepšil si v tabuľke strelcov na šesť gólov.
"Nebýval som predtým hlavný exekútor. V Sparte bol predo mnou určený Krejda (Ladislav Krejčí), teraz nás je viac s Rrahmanim a Birmančevičom. Zatiaľ si na penalty verím a som rád, že to tam padá," vyhlásil Haraslín.
Tretí gól pridal striedajúci debutant Joao Grimaldo. Sparta si udržala druhú priečku a minimálne do nedele znížila v neúplnej tabuľke stratu na Slaviu na štyri body, ktorá má k dobru stretnutie v Pardubiciach.