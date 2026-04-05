VIDEO: Výtržnosti v Nemecku. Fanúšikovia po sebe hádzali pyrotechniku a utekali po ihrisku

Sobotňajší zápas druhej najvyššej nemeckej súťaže medzi futbalistami Drážďan a Herthy Berlín museli dvakrát prerušiť.
Dôvodom boli výtržnosti fanúšikov, ktorí používali pyrotechniku a dokonca vybehli na trávnik.
Hlavný rozhodca Sven Jablonski najprv hru prerušil už po troch minútach, keď zapálili pyrotechniku priaznivci oboch tímov.
Po krátkej prestávke sa v stretnutí pokračovalo, ale v 19. minúte nastal zlom, keď fanúšikovia Drážďan prebehli k sektoru hostí a začali po nich hádzať pyrotechniku.
Zasahovať museli bezpečnostné zložky, ktoré priaznivcov doslova naháňali po ihrisku.
VIDEO: Výtržnosti počas zápasu Drážďany - Hertha
„Toto sme tu nechceli vidieť, chceli sme byť svedkami skvelého sobotňajšieho zápasu. Vypredaný štadión, viac ako 30-tisíc ľudí.
Realita je, žiaľ, taká, že sme na ihrisku videli asi 100 ľudí ako po sebe hádzali pyrotechniku,“ povedal finančný riaditeľ Dynama Stephan Zimmermann pre televíziu Sky.
Zápas bol prerušený zhruba 20 minút a napokon sa skončil víťazstvom berlínskeho tímu 1:0, pripomenula agentúra DPA.
Drážďanská polícia začala po incidentoch viac ako tucet vyšetrovaní. Týkajú sa priestupkov ako sú narušenie verejného poriadku, ťažké ublíženie na zdraví, poškodenie majetku, urážky či podvod so vstupenkami.