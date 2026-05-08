Dortmund si poistil definitívne druhé miesto v Bundeslige, Frankfurt sa trápi

Hráči Borussie Dortmund (Autor: TASR/AP)
TASR|8. máj 2026 o 22:37
Eintracht nevyhral štyri zápasy v sérii.

Bundesliga - 33. kolo

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1)

Góly: 43. Guirassy, 45.+1 Schlotterbeck, 72. Inacio – 2. Uzun, 87. Burkardt

Futbalisti Borussie Dortmund vyhrali v dueli predposledného 33. kola nemeckej Bundesligy doma nad Eintrachtom Frankfurt 3:2 a získali definitívu konečnej druhej priečky v tabuľke.

Už istým majstrom je Bayern Mníchov.

Frankfurt nevyhral štyri zápasy v sérii a zostal na ôsmej priečke o bod za Freiburgom, ktorý drží poslednú pozíciu do európskych pohárov.

Tabuľka Bundesligy

