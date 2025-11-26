Narazil do fanúšikov Liverpoolu pri oslavách titulu. Bývalý vojak zmenil výpoveď, priznáva vinu

Bývalý britský vojak Paul Doyle síce pôvodne popieral obvinenia z úmyselného narazenia autom do davu fanúšikov anglického futbalového klubu FC Liverpoolu počas májových osláv titulu v Premier League, no teraz zmenil svoju výpoveď a priznal vinu vo všetkých 31 bodoch obžaloby.
Počas druhého dňa súdneho procesu sa rozplakal a priznal vinu za spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví s úmyslom, ublíženie s úmyslom, výtržníctvo a nebezpečnú jazdu.
Incident sa odohral 26. mája v centre Liverpoolu, keď Doyle svojim vozidlom Ford Galaxy Titanium narazil do množstva ľudí, vrátane dojčiat a detí.
Polícia uviedla, že bolo zranených dovedna 134 osôb, z nich si 50 vyžadovalo hospitalizáciu. Našťastie nedošlo k stratám na životoch.
Prokurátorka Sarah Hammondová uviedla, že záznamy kamier preukazujú, ako Doyle vo vozidle nervózne reaguje na dav a namiesto toho, aby počkal, úmyselne do neho vrazil, čím spôsobil chaos a násilie.
Súdny proces bude pokračovať dvoma dňami pojednávania, pričom rozsudok bude vynesený 15. decembra. Sudca Andrew Menary upozornil Doyla, aby sa pripravil na "dlhší trest odňatia slobody".
Doyle zostáva vo väzbe pred vynesením rozsudku. Pôvodne bol obvinený zo siedmich trestných činov, no v auguste bolo k obvineniam pridaných ďalších 24.