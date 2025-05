Volajú ho potkan, v Slovane si ho zamilovali. Nevedel som, ako ma tu prijmú, vraví

Pre skúseného slovenského trénera je to už siedmy slovenský ligový titul. Prvé dva získal tiež v hlavnom meste, no na opačnom brehu - v rokoch 2005 a 2008 s Petržalkou.

Po dramatickom dueli so Žilinou mu lepšie určite nebolo. „Zápas mu na tom nepridal. Mal toho dosť. Je osoba, ktorá je najviac pod tlakom,” dodal Kitka. Slovan zdolal v Niké lige Žilinu 4:3, keď prehrával 0:2 a 1:3 a opäť je majster.

BRATISLAVA. Zatiaľ čo hráči oslavovali, on bol už na ceste domov. „Necítil sa dobre,” opísal zdravotný stav trénera Vladimír Weissa jeho asistent Boris Kitka.

Od roku 2021 pridal ďalšie štyri so Slovanom. Weiss vedie možno najsilnejšie mužstvo, aké kedy v ére samostatnosti zažil slovenský futbal.

V Trnave ho nazývajú potkan. V očiach priaznivcov Spartaka išlo o zradu. „Pomohlo mi, že som prišiel neskôr. Nie hneď na začiatku leta,” opisoval Takáč po výhre nad Žilinou (4:3) svoj príchod do hlavného mesta.

Takáč zapadol v kabíne, ale aj na ihrisku. Slovan by bez jeho pomoci pravdepodobne nepostúpil do Ligy majstrov.

„Nebolo to jednoduché, ale neľutujem to,” opisuje svoj kariérny krok a pokračoval: „Bola to skvelá sezóna. Lepšie som si to ani nepredstavoval.”