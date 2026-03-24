Slovenský brankár končí v českom klube. Jeho kroky by mohli viesť do Poľska

Dominik Holec. (Autor: FC Baník Ostrava/Facebook)
ČTK|24. mar 2026 o 17:32
ShareTweet1

Slovenský futbalový brankár Dominik Holec skončil v Ostrave, s klubom sa dohodol na ukončení zmluvy. Baník to v utorok oznámil vo vyhlásení na webe.

Tridsaťjedenročný brankár, ktorý vlani Baníku pomohol k tretiemu miestu v lige, káder opustil počas zimnej prestávky.

Klub zo súkromných dôvodov požiadal o krátkodobé uvoľnenie z tréningového procesu a po návrate už sa presunul do druholigového béčka, zatiaľ čo post jednotky v Ostrave obsadil Martin Jedlička.

"Spoločne sme sa dohodli na predčasnom ukončení zmluvy, takže Dominik je voľný hráč. Rád by som mu poďakoval za prácu, ktorú tu odviedol, a prajeme mu veľa šťastia v ďalšej kariére, "uviedol šéf športového úseku Baníku Luděk Mikloško.

Holec predtým chytal tiež za Spartu a Karvinú alebo v poľskej Poznani. Nie je vylúčené, že do Poľska by jeho kroky mohli viesť aj teraz.

Tabuľka českej ligy

Česko

    dnes 17:32|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Slovenský brankár končí v českom klube. Jeho kroky by mohli viesť do Poľska