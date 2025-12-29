Nice predstavilo staronového trénera. Vracia sa po deviatich rokoch

Claude Puel.
Na poste nahradí Francka Haiseho.

Novým trénerom francúzskeho futbalového klubu OGC Nice sa v pondelok stal Claude Puel, ktorý na poste nahradil Francka Haiseho.

Puel sa vrátil do tímu po takmer desiatich rokoch, Nice už viedol v rokoch 2012 až 2016. Celú hráčsku kariéru strávil v susednom AS Monaco, kde odštartoval aj tú trénerskú. Neskôr pôsobil aj v Lille, Lyone, Saint-Etienne, Southamptone a Leicestri.

Nice sa v prebiehajúcej sezóne trápi, po 16 zápasoch má na konte iba 17 bodov a patrí mu 13. priečka v tabuľke. Informovala agentúra AFP.

