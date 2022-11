Lobotkov Neapol prvýkrát prehral. Škriniar nastúpil v závere, prehre nezabránil

BRATISLAVA. Futbalisti Tottenhamu Hotspur a Eintrachtu Frankfurt si zaistili postup z D-skupiny do osemfinále Ligy majstrov.

Domáci potrebovali tri body a preto sa snažili tvoriť a vypracovali si aj šance. Jednu z nich premenil v nadstavenom čase Chancel Mbemba, ktorý poslal hlavou do siete center Jordana Veretouta.

V druhom súboji viedli domáci od 39. minúty, keď sa presadil Arthur Gomes. V 62. minúte však zahral jeden z portugalských obrancov v šestnástke rukou a penaltu premenil Daiči Kamada - 1:1. Frankfurtu sa za desať minút podarilo duel otočiť vďaka presnému zásahu Randala Kola Muaniho a tento stav udržali až do konca.

Po prestávke začal Tottenham aktívnejšie a stačilo mu desať minút na vyrovnanie, štandardku Ivana Perišiča poslal do siete Clement Lenglet. V ďalšom priebehu si oba tímy vypracovali niekoľko veľkých šancí, no nepremenili ich. Keď už sa zdalo, že sa duel skončí remízou, tak v poslednej minúte nadstaveného času rozhodol o výhre hostí Pierre-Emile Höjbjerg.

V ďalších troch skupinách bolo o postupujúcich do osemfinále už rozhodnuté. V áčku proti sebe nastúpili v súboji o prvé miesto Liverpool a Neapol v základnej zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, ktorý hral do 83. minúty.

Hostia prekonali brankára Alissona v 53. minúte, no gól Lea Östigarda neplatil pre ofsajd. Liverpool strhol duel na svoju stranu v 85. minúte, keď o jeho triumfe rozhodol Mohamed Salah, ktorý sa presadil po rohu z dorážky.

V nadstavenom čase pridal druhý gól Darwin Nunez. Skupinu však vyhral taliansky tím, keďže prvý vzájomný duel sa skončil 4:1 v jeho prospech. Liverpool skončil druhý a tretie miesto a účasť vo vyraďovacej fáze Európskej ligy si zaistil Ajax Amsterdam, ktorý vyhral na ihrisku posledného Rangers 3:1. Škótsky tím tak nezískal ani bod a skupinu uzavrel so skóre 2:22.

V šlágri C-skupiny vyhral Bayern Mníchov nad Interom Miláno 2:0 vďaka gólom Benjamina Pavarda a Maxima Choupo-Motinga. Bavori tak prešli skupinou bez straty bodu a so skóre 18:2.