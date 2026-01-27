DAC v príprave remizoval s Viedňou, Ružomberok prehral s bulharským klubom

Futbalisti DAC Dunajskej Stredy počas tréningu
Futbalisti DAC Dunajskej Stredy počas tréningu (Autor: TASR)
TASR|27. jan 2026 o 16:41
Dunajská Streda zachránila remízu v poslednej minúte.

Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v utorkovom prípravnom stretnutí pred jarnou časťou Niké ligy v rámci sústredenia v tureckej Antalyi s Austriou Viedeň 1:1. V 90. minúte vyrovnal Taras Kačaraba.

V rovnakom stredisku sa predstavil aj MFK Ružomberok a nestačil na bulharský klub Dobrudža Dobrič 1:2. O jediný gól „ruže“ sa postaral Adrián Slávik.

Niké liga - príprava:

Austria Viedeň – DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)

Góly: 74. Raguž - 90. Kačaraba

MFK Ružomberok - Dobrudža Dobrič 1:2 (0:1)

Góly: 72. Slávik - 16. Valdu Te, 82. Boubacar

Slovensko

    dnes 16:41
