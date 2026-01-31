Neapol s Lobotkom si pripomenul víťaznú chuť. Doma zdolal tím z dna tabuľky

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v sobotňajšom zápase 23. kola talianskej Serie A nad Fiorentinou 2:1 a posunuli sa v tabuľke priebežne na tretie miesto pred AS Rím.
Na AC Miláno strácajú bod, na lídra Inter šesť.
Obhajca titulu si vďaka gólom Antonia Vergaru a Miguela Gutierreza vytvoril dvojgólový náskok, hostia dokázali v 57. minúte už len skorigovať zásluhou Manora Solomona.
SSC si tak napravil chuť po prehrách v lige s Juventusom (0:3) a v Lige majstrov s Chelsea (2:3).
Fiorentina prehrala druhý duel za sebou a zostala na 18. mieste. Lobotka odohral za „Partenopei“ celý zápas.
V ďalšom stretnutí hráči Sassuola uspeli na ihrisku poslednej Pisy 3:1 a pripísali si druhé víťazstvo za sebou. V tabuľke zostali na 11. priečke.
Serie A - 23. kolo:
SC Pisa - Sassuolo Calcio 1:3 (0:2)
Góly: 51. Aebischer - 25. Berardi, 45.+1 Caracciolo (vl.), 58. Koné
SSC Neapol - AC Fiorentina 2:1 (1:0)
Góly: 11. Vergara, 49. Gutierrez - 57. Solomon
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/