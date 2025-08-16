VIDEO: Škaredý faul Slováka v Česku, súper kričal od bolesti. Ihneď dostal červenú

PRAHA. Slovenský futbalový obranca Jakub Uhrinčať z Hradca Králové dostal červenú kartu v sobotňajšom zápase 5. kola českej ligy.
Duel na ihrisku Mladej Boleslavi sa pre neho skončil už v 18. minúte, keď po hrubom faule opustil ihrisko. Domáci z dlhej početnej výhody vyťažili víťazstvo 3:2.
VIDEO: Faul Jakuba Uhrinčaťa
Hráči FK Dukla Praha zvíťazili nad FC Viktoria Plzeň 2:0. Bolo to pre nich prvé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte päť bodov.
Rovnaký počet bodov má v tabuľke aj Plzeň, ktorá prehrala prvýkrát v sezóne.
V ďalšom zápase Slovácko doma zdolalo Teplice 2:1, v zápase padol kuriózny gól po obrovskej chybe hosťujúceho brankára.
Chance liga - 5. kolo:
FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň 2:0 (2:0)
Góly: 34. Peterka, 42. Čermák (11 m)
FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 3:2 (2:1)
Góly: 8., 31. a 61. John - 30. Darida, 90. Vlkanova ČK: 18. UHRINČAŤ
/M. Králik odohral celý zápas - J. Uhrinčať hral do 18. minúty a za faul dostal ČK, A. Griger hral do 46. min., S. Dancák hral od 66. min./
1. FC Slovácko - FK Teplice 2:1 (0:1)
Góly: 87. Kvasina, 90.+ 5 Krmenčík. ČK: 80. Radosta (Tepl.)
/F. Vaško odohral celý zápas, P. Blahút hral do 71. min., M. Koscelník hral do 46. min. - D. Danihel hral do 46. min. a dostal ŽK, M. Riznič odohral celý zápas a dostal ŽK, brankár R. Ludha bol na lavičke/
SK Sigma Olomouc - FC Zlín 1:0 (0:0)
Gól: 83. Vašulín. ČK: 19. Cernin (Zlín)
/M. Hruška odchytal celý zápas, T. Huk odohral celý zápas a dostal ŽK, M. Malý bol na lavičke - M. Pišoja hral do 89. min., brankár S. Belaník bol na lavičke/