Villarreal si upevnil tretie miesto v tabuľke, Oviedo pokračuje v negatívnej sérii

Hráči Villarrealu oslavujú gól
Hráči Villarrealu oslavujú gól (Autor: SITA/AP)
10. jan 2026 o 18:28
Villarreal doma hladko zdolal Alaves.

Futbalisti posledného tímu tabuľky španielskej ligy Realu Oviedo remizovali v súboji 19. kola doma s Betisom 1:1.

Šnúru bez víťazstva vo všetkých súťažiach natiahli na 13 zápasov. Betis je priebežne šiesty.

Villarreal potvrdil úlohu favorita v súboji s Deportivom Alaves, doma ho zdolal 3:1 a v tabuľke figuruje na tretej priečke.

La Liga - 19. kolo:

Real Oviedo – Real Betis 1:1 (0:0)

Góly: 64. Chaira – 83. Lo Celso

Villarreal CF – Deportivo Alaves 3:1 (0:0)

Góly: 49. Moleiro, 55. Moreno, 75. Mikautadze – 85. Martinez

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 18:28
