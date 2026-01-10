Villarreal si upevnil tretie miesto v tabuľke, Oviedo pokračuje v negatívnej sérii

Futbalisti posledného tímu tabuľky španielskej ligy Realu Oviedo remizovali v súboji 19. kola doma s Betisom 1:1.
Šnúru bez víťazstva vo všetkých súťažiach natiahli na 13 zápasov. Betis je priebežne šiesty.
Villarreal potvrdil úlohu favorita v súboji s Deportivom Alaves, doma ho zdolal 3:1 a v tabuľke figuruje na tretej priečke.
La Liga - 19. kolo:
Real Oviedo – Real Betis 1:1 (0:0)
Góly: 64. Chaira – 83. Lo Celso
Villarreal CF – Deportivo Alaves 3:1 (0:0)
Góly: 49. Moleiro, 55. Moreno, 75. Mikautadze – 85. Martinez