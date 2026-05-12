Yamal držal počas osláv titulu palestínsku vlajku. Je to jeho rozhodnutie, vraví Flick

Futbalista španielskej Barcelony Lamine Yamal zaujal počas majstrovských osláv mestom tým, že mal pri sebe vlajku Palestíny.
Osemnásťročný krídelník následne publikoval fotky aj na sociálnej sieti Instagram.
„Normálne tieto veci nemám rád, no hovoril som s ním. Ak to tak chce, je to jeho rozhodnutie. Má už 18 rokov, je dostatočne starý,“ vysvetlil na tlačovej konferencii tréner Barcelony Hansi Flick.
Vlajka Palestíny vzbudzuje vo všeobecnosti kontroverzie, k protestom proti Izraelu už prišlo počas basketbalových a futbalových stretnutí, respektíve počas cyklistických podujatí. Informovala agentúra AP.