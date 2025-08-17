VIDEO: Sladký návrat pre Girouda. Gól strelil po pár minútach na ihrisku

Olivier Giroud v drese OSC Lille oslavuje gól.
Olivier Giroud v drese OSC Lille oslavuje gól. (Autor: X/Fabrizio Romano)
Sportnet, TASR|17. aug 2025 o 17:38 (aktualizované 17. aug 2025 o 19:26)
Lille v úvodnom kole remizovali s Brestom.

NICE. Futbalisti Stade Brest a OSC Lille remizovali 3:3 v nedeľňajšom zápase 1. kola francúzskej Ligue 1.

Úspešný návrat na európske trávniky zaznamenal špičkový francúzsky reprezentant Olivier Giroud.

Po dvoch sezónach v americkej MLS za tím Los Angeles Galaxy podpísal zmluvu s OSC Lille.

VIDEO: Olivier Giroud a jeho gól

Za klub sa presadil hneď po jedenástich minútach na trávniku, keď si dokonale nabehol na prihrávku a spoza hráča otvoril skóre zápasu.

Futbalisti Racingu Štrasburg úspešne vstúpili do nového ročníka francúzskej Ligue 1. V nedeľňajšom zápase 1. kola zvíťazili na ihrisku FC Metz 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 86. minúte útočník Joaquin Panichelli.

Z tesného triumfu sa tešili aj hráči AJ Auxerre, ktorí zvíťazili nad FC Lorient 1:0. Rovnaký výsledok sa zrodil aj v zápase Angers - FC Paríž.

Ligue 1 - 1. kolo

Stade Brest - OSC Lille 3:3 (1:2)

Góly: 34. a 51. Doumbia, 75. Le Cardinal - 11. Giroud, 26. Haraldsson, 66. Mukau

FC Metz - Racing Štrasburg 0:1 (0:0)

Gól: 86. Panichelli

AJ Auxerre - FC Lorient 1:0 (0:0)

Gól: 53. Sinayoko

SCO Angers - FC Paríž 1:0 (1:0)

Gól: 9. Lepaul

ČK: 57. Mouton (Angers)

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

