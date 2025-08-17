VIDEO: Sladký návrat pre Girouda. Gól strelil po pár minútach na ihrisku

NICE. Futbalisti Stade Brest a OSC Lille remizovali 3:3 v nedeľňajšom zápase 1. kola francúzskej Ligue 1.
Úspešný návrat na európske trávniky zaznamenal špičkový francúzsky reprezentant Olivier Giroud.
Po dvoch sezónach v americkej MLS za tím Los Angeles Galaxy podpísal zmluvu s OSC Lille.
VIDEO: Olivier Giroud a jeho gól
Za klub sa presadil hneď po jedenástich minútach na trávniku, keď si dokonale nabehol na prihrávku a spoza hráča otvoril skóre zápasu.
Futbalisti Racingu Štrasburg úspešne vstúpili do nového ročníka francúzskej Ligue 1. V nedeľňajšom zápase 1. kola zvíťazili na ihrisku FC Metz 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 86. minúte útočník Joaquin Panichelli.
Z tesného triumfu sa tešili aj hráči AJ Auxerre, ktorí zvíťazili nad FC Lorient 1:0. Rovnaký výsledok sa zrodil aj v zápase Angers - FC Paríž.
Ligue 1 - 1. kolo
Stade Brest - OSC Lille 3:3 (1:2)
Góly: 34. a 51. Doumbia, 75. Le Cardinal - 11. Giroud, 26. Haraldsson, 66. Mukau
FC Metz - Racing Štrasburg 0:1 (0:0)
Gól: 86. Panichelli
AJ Auxerre - FC Lorient 1:0 (0:0)
Gól: 53. Sinayoko
SCO Angers - FC Paríž 1:0 (1:0)
Gól: 9. Lepaul
ČK: 57. Mouton (Angers)