Futbalisti PSG sa poklonili pamiatke Dioga Jotu. Uctili si aj obete Hillsborough

Futbalisti francúzskeho veľkoklubu Paríž Saint-Germain podali dôkaz o tom, že nemajú v hlavách len odvetné štvrťfinále Ligy majstrov proti anglickému FC Liverpool.
Po prílete do Liverpoolu sa obhajcovia prestížnej trofeje ešte pred tréningom vybrali na pietne miesto pred štadiónom Anfield, ktoré zriadili na pamiatku tragicky zosnulého bývalého hráča FC Liverpool Dioga Jotu. Zomrel pri dopravnej nehode spolu so svojím bratom Andrém Silvom v júli minulého roka.
Tragédia šokovala celú portugalskú aj liverpoolsku futbalovú komunitu.
Z fotografií je zrejmé ako portugalskí hráči v drese PSG Vitinha, Joao Neves a Nuno Mendes pri pietnom mieste položili biele kvety.
Pridal sa k nim aj portugalský poradca trénerského štábu Luis Campos ako aj Kórejčan Lee Kang-in.
Neskôr sa futbalisti PSG presunuli k ďalšej dlhoročnej tragickej jazve na Anfielde - pamätníku obetí katastrofy v Hillsborough, Je to spomienka na 15. apríl 1989 a tragédiu, pri ktorej prišlo o živor 97 fanúšikov Liverpoolu.
"Spomienka bude pokračovať aj v deň zápasu. Pred výkopom sa uskutoční minúta ticha za obete Hillsborough. Od hráčov oboch tímov sa očakáva, že pri vstupe na ihrisko nosia čierne pásky na rukávoch," napísal web periodika The Chosun.
Napriek pietnej atmosfére v zápase hráči PSG nemajú v úmysle ustúpiť záujmom šesťnásobného šampióna LM Liverpoolu, ktorého v prvom meraní síl na domácom trávniku zdolali 2:0.
"Uvedomujeme si, že tento zápas bude úplne iný ako ten prvý. Musíme zvládnuť ťažké chvíle a potom hrať náš zvyčajný futbal," uviedol tréner Luis Enrique.
"Neprišli sme sem iba brániť naše vedenie z prvého zápasu," zdôraznil španielsky tréner PSG.
Odveta štvrťfinále LM 2025/2026 FC Liverpool - Paríž Saint-Germain sa v utorok v Liverpoole začne o 21.00 h.