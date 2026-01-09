    Tragický požiar v lyžiarskom stredisku má ďalšie športové obete. O život prišlo deväť futbalistov

    Vznik požiaru v bare v lyžiarskom stredisku Crans Montana. (Autor: X/Le Contemplateur)
    TASR|9. jan 2026 o 13:05
    Požiar vypukol v noci na 1. januára v bare Le Constellation.

    Medzi 40 obeťami tragického novoročného požiaru v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana je aj deväť mladých švajčiarskych futbalistov. V piatok o tom informoval Švajčiarsky futbalový zväz (SFV).

    „Smútime a súcitíme so všetkými obeťami a zranenými pri požiari v Crans-Montane, ako aj s ich rodinami. O život prišlo aj deväť mladých švajčiarskych futbalistov z troch regionálnych klubov v západnom Švajčiarsku a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.

    Stojíme pri rodinách a kluboch - dnes, zajtra a aj keď sa veci upokoja,“ uvádza sa podľa DPA vo zväzovom stanovisku.

    Už predtým médiá v súvislosti s ničivým požiarom informovali o úmrtí 17-ročného talianskeho golfistu Emanueleho Galeppiniho. Medzi zranenými je aj 19-ročný francúzsky futbalista Tahirys Dos Santos.

    Požiar vypukol v noci na 1. januára v bare Le Constellation a vyžiadal si aj takmer 120 zranených. Najmladšie obete mali iba 14 rokov a ich priemerný vek bol 19 rokov.

    Domov»Futbal»Tragický požiar v lyžiarskom stredisku má ďalšie športové obete. O život prišlo deväť futbalistov