VIDEO: Brankár dostal za úder do súperovej tváre tvrdý trest. Pokutu dostal aj klub

Argentínsky futbalový brankár Esteban Andrada. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. apr 2026 o 16:50
Incident v nadstavenom čase druhého polčasu spustil hromadnú bitku.

Argentínsky futbalový brankár Esteban Andrada z Realu Zaragoza si nezahrá 13 zápasov.

Tvrdý trest dostal od ligovej disciplinárky za úder do tváre hráča Huescy v derby stretnutí druhej najvyššej španielskej súťaže. Hráč i jeho klub navyše dostali pokuty.

Andradu v inkriminovanom zápase rozhodca vylúčil po súboji s obrancom súpera Jorgem Pulidom.

Tridsaťpäťročný brankár vzápáti nezvládol emócie, rozbehol sa k Pulidovi a udrel ho do tváre. Incident v nadstavenom čase druhého polčasu spustil hromadnú bitku.

Po nej ešte videli červenú kartu ďalší hráč Zaragozy Dani Tasende a brankár Huescy Dani Jimenez.

VIDEO: Hromadná bitka v závere zápasu

„To, čo sa stalo, ma veľmi, veľmi mrzí. Nie je to dobrá vizitka pre klub a už vôbec nie pre profesionála, akým som ja. Takže to veľmi ľutujem,“ vyhlásil Andrada, ktorý je v tíme na hosťovaní z mexického Monterrey a už si do konca sezóny nezahrá.

Za úder dostal trest na 12 zápasov, jeden ďalší duel nemôže hrať po inkasovaní červenej karty.

Tabuľka La Ligy 2

Španielsko

