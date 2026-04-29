Po odchode Amorima opäť žiari. Manchester United predĺžil zmluvu so svojim odchovancom

Vľavo Kobbie Mainoo v súboji s Alejandrom Garnachom (Autor: TASR/AP)
TASR|29. apr 2026 o 17:21
Anglický futbalista Kobbie Mainoo predĺžil zmluvu s Manchestrom United. Pôvodná platila do leta 2027, nová by mala podľa informácií agentúry DPA trvať do konca sezóny 2030/31.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar vyšiel z klubovej akadémie, s tímom absolvoval 98 stretnutí a strelil sedem gólov vrátane víťazného vo finále anglického Pohára FA 2024, keď jeho tím zdolal Manchester City 2:1 na Wembley.

Ešte pred pár mesiacmi to pritom s jeho budúcnosťou na Old Trafford nevyzeralo sľubne. Pod bývalým trénerom Robenom Amorimom nenastupoval a v auguste mu tím zamietol žiadosť o hosťovanie.

Mainoo tak bol v januári spájaný s odchodom, ale nový tréner Michael Carrick mu vrátil miesto v základe.

