Strelil gól a oslavy sa začali. Derby sa len nehrá, ale vyhráva, vraví Haraslín

PRAHA. Derby pražských "S" prinieslo vo svojej 313. edícii triumf futbalistov Sparty nad Slaviou 2:0. Duel dvoch najlepších tímov českej ligy bojujúcich o majstrovský titul tak dostal novú zápletku, gólovo sa na ňom podieľal aj Lukáš Haraslín. Slovenský krídelník skóroval po chybe reprezentačného kolegu Ivana Schranza, ktorý vo vlastnej šestnástke odkopával loptu, no zamieril iba do priestoru, kde bol pripravený jeho protivník.

"Som rád za celý klub, že sme sa opäť vrátili na víťaznú vlnu a potvrdili to v derby. Je jedno, s akou formáciou na Slaviu vyrukujete. Naháňajú vás po celom ihrisku. Je dôležité, aby sme sa cez to dokázali nejako presadiť, pretože hrajú osobne. Som rád, že sme to zvládli.

Teší ma, že mi to tam tak padlo, že mi to nahral Ivan, z toho som sa veľmi neradoval, ale taký je futbal. Verím, že mi prihrá v útoku v reprezentácii. Nebudem sa mu vysmievať, čoskoro bude zraz, na ktorom to nebudeme riešiť," uviedol Haraslín pre oficiálnu klubovú webstránku.

Domáci vyťažili z oslabenia úhlavného rivala, od 27. minúty hral v desiatich po vylúčení Mojmíra Chytila. Sparta tak ešte nepovedala záverečné slovo v boji o majstrovskú trofej, stratu na Slaviu stiahla po sobote na rozdiel 10 bodov. "V šatni sme si povedali, čo musíme urobiť. Nepozerali sme sa na to, koľko bodov strácame. Hráme derby, doma, takže ho chceme vyhrať. Som rád, že sa nám to podarilo. Až teraz sa môžeme pozerať na tabuľku. Od prvej minúty sme boli o niečo hladnejší za víťazstvom ako slávisti," zdôraznil Haraslín.