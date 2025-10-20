Izraelské derby medzi Hapoelom a Maccabi zrušili pre výtržnosti, zranilo sa 42 ľudí

Polícia zatkla viacerých fanúšikov.

TEL AVIV. Niekoľko desiatok ľudí sa zranilo po výtržnostiach na futbalovom derby zápase v Tel Avive.

Zápas, ktorý sa v nedeľu konal na štadióne Bloomfield medzi mestskými rivalmi Hapoelom a Maccabi, nakoniec zrušili z obáv o verejnú bezpečnosť. Informovala o tom agentúra AP.

Vo vyhlásení hovorca polície uviedol, že hŕstka fanúšikov prišla s cieľom narušiť poriadok a na smerom ihrisko vystrelila desiatky svetlíc a dymovníc. Zranilo sa 42 ľudí vrátane piatich policajtov. Viacerých fanúšikov zatkli, z nich 11 predviedli pred súd.

V príspevku na sociálnych sieťach Hapoel označil rozhodnutie zrušiť zápas za „škandalózne a unáhlené“ a uviedol, že väčšina ľudí utrpela zranenia v dôsledku policajného zásahu.

