Guardiola umlčal Old Trafford. Solskjaer sa o pozíciu trénera zatiaľ neobáva

Aj druhá gólová akcia "Citizens" sa začala u Cancela. Portugalčan pred odchodom do šatní zakrútil loptu do šestnástky, Luke Shaw ju púšťal s vedomím, že nenájde adresáta, no Bernardo Silva ju stihol šikovne tečovať za chrbát Davida de Geu - 0:2.

"Najlepší spôsob ako umlčať Old Trafford, je držať loptu množstvom prihrávok a udrieť v šestnástke v správnych momentoch. A to sme dnes urobili. Hrali sme naozaj dobre," zhodnotil duel podľa agentúry AP španielsky kouč hostí Pep Guardiola a podal aj taktický recept na úspech proti rivalovi:

Líder z londýnskej Chelsea zaváhal na Stamford Bridge proti FC Burnley a získal iba bod po remíze 1:1. V 33. minúte favorit otvoril skóre zásluhou Kaia Havertza. V ďalšom priebehu stretnutia sa však hráči favorita predbiehali v spaľovaní šancí, za čo v 80. minúte pykali. Ojedinelý ofenzívny výpad hostí zakončil dorážkou zblízka český útočník Matěj Vydra a zariadil prekvapujúcu deľbu bodov.

K "The Blues" sa v nedeľu na rozdiel bodu môže priblížiť FC Liverpool, ktorý hrá na West Hame.

"Samozrejme, súper mal šťastie, ale preto ľudia milujú futbal, keďže je možné vyhrať aj zápasy ako bol tento. Ak by sme tento zápas hrali 100-krát, tak 99-krát by sme vyhrali, dnes sa to ale nestalo. Ak mám zhodnotiť to, čo som videl od postrannej čiary, poviem, že sme odohrali fantastický zápas so skvelým nasadením a prístupom. Údaje mi ukázali, že sme hrali vo vysokej intenzite. Som veľmi spokojný so stavom, v akom sa momentálne mužstvo nachádza. Mali sme dať ale druhý gól a rozhodnúť. Samozrejme, som veľmi nespokojný s konečným výsledkom, ale môže sa stať, tak ako dnes, že šťastnejší vám ukradne body," vyjadril sa tréner Chelsea Thomas Tuchel.