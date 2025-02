Bol taký dobrý, že Pelé ho chcel v tíme. Manchester pochoval legendárneho Škóta

A to nielen pre prehru miestnych „Citizens“ s Realom Madrid (2:3) v úvodnom stretnutí play-off Ligy majstrov 2024/2025, ale tiež preto, že práve v tento deň sa konal pohreb legendárneho útočníka Denisa Lawa.

Legenda Manchestru United Denis Law na snímke z roku 1967. (Autor: TASR/ PA via AP)

"Denis Law bol jedným z najlepších hráčov Man United," povedal legendárny tréner Sir Alex Ferguson, ktorý nechýbal na pohrebe.

„Keď Pelé dostal otázku, či existuje nejaký britský hráč, ktorý by mohol hrať za brazílske mužstvo, ukázal na Denisa Lawa. Bola to fantastická pocta, keď si uvedomíte, aký to bol skvelý hráč,“ dodal Ferguson.