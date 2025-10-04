Taliani protestovali pred základňou reprezentácie. Žiadajú zrušenie duelu s Izraelom

Transparent UEFA vyzývajúci na zastavenie zabíjania detí a civilistov.
Transparent UEFA vyzývajúci na zastavenie zabíjania detí a civilistov. (Autor: TASR/AP)
4. okt 2025 o 09:24
Protest bol súčasťou celonárodného štrajku, zapojilo sa viac ako 2 mlióny ľudí.

FLORENCIA. Skupina propalestínskych demonštrantov sa v piatok zhromaždila pred tréningovým centrom talianskej futbalovej reprezentácie vo Florencii.

Požadovali zrušenie zápasu kvalifikácie MS 2026 proti Izraelu, ktorý sa má odohrať 14. októbra v Udine.

Protest bol súčasťou celonárodného štrajku, do ktorého sa podľa najväčšieho odborového zväzu v krajine zapojilo viac ako dva milióny ľudí.

Demonštranti zároveň reagovali na incident, pri ktorom izraelské námorníctvo zadržalo aktivistov flotily Global Sumud smerujúcej s humanitárnou pomocou do Gazy.

