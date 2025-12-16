Najlepší na svete bol stratený prípad. Tréner Slovákov to videl inak, dal mu iba bod

DAUHA. Prišiel oblečený v tmavom obleku s veľkým motýlikom pod krkom. Prezident FIFA Gianni Infantino vyzval prítomných, aby mu zatlieskali.
V utorok večer sa stal Ousmana Dembélé víťazom ankety Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pre najlepšieho futbalistu sveta za sezónu 2024/25.
Na slávnostnom galavečere v katarskej Dauhe, ktorý sa konal deň pred stredajším finále Interkontinentálneho pohára medzi Parížom Saint-Germain a Flamengom, FIFA korunovala Francúza za najlepšieho hráča sveta.
Pred zhruba 800 hosťami si prevzal trofej The Best FIFA Football Awards, čím zavŕšil magický rok. V septembri získal aj Zlatú loptu, prestížne ocenenie udeľované magazínom France Football.
„Chcel som sa poďakovať všetkým svojim spoluhráčom; tvrdá práca sa vypláca,“ povedal víťaz pri preberaní trofeje.
Fantastický rok
„Bol to pre mňa fantastický rok, individuálne aj kolektívne. Chcem sa tiež poďakovať svojej rodine, klubu, Parížu Saint-Germain, prezidentovi, zamestnancom a všetkým, ktorí v klube pracujú, vrátane Luisa Camposa (športový riaditeľ,pozn. red.). Dúfam, že sa sem vrátim aj budúci rok,“ uzavrel Dembélé s úsmevom.
FIFA The Best
1. Ousmane Dembélé (Francúzsko) 50
2. Lamine Yamal (Španielsko) 39
3. Kylian Mbappé (Francúzsko) 35
4. Achraf Hakimi (Maroko) 31
5. Raphinha (Brazília) 29
Rozhodujúcimi faktormi boli zisk treble s PSG (francúzska Liga, národný pohár a Liga majstrov), počet gólov a najmä ich dôležitosť. Dembélé strelil 35 gólov v 53 zápasoch a stal sa najhlasovanejším hráčom poroty FIFA, ktorá je považovaná za najdemokratickejšiu, keďže do hlasovania sa zapájajú kapitáni národných tímov, tréneri, novinári aj fanúšikovia.
Každá zo štyroch skupín mala 25-percentný podiel na celkovom hodnotení.
Užší výber kandidátov zostavila porota expertov na základe výkonov a úspechov v období od 11. augusta 2024 do 2. augusta 2025. Z neho následne hlasovali tréneri mužských reprezentácií, kapitáni národných tímov, futbaloví novinári a fanúšikovia prostredníctvom oficiálnej webovej stránky FIFA.
Hlasujúci vyberali prvé, druhé a tretie miesto. Za víťazstvo sa udeľovalo päť bodov, za druhé tri a za tretie jeden bod. Kapitáni národných tímov nemohli hlasovať sami za seba.
V rokoch 2010 až 2015 bola anketa FIFA zlúčená so Zlatou loptou, ktorú organizuje časopis France Football. Pred deviatimi rokmi sa ich spolupráca skončila a odvtedy obe inštitúcie udeľujú vlastné ocenenia.
Vizitka víťaza
Celé meno: Masour Ousmane Dembélé
Dátum narodenia: 15. mája 1997 (28 rokov)
Miesto narodenia: Vernon, Francúzsko
Výška: 178 cm
Pozícia: pravé krídlo
Súčasný klub: Paríž Saint-Germain
Číslo: 10
Predchádzajúce kluby: Rennes II (2014-2015), Rennes (2015-2016), Borussia Dortmund (2016-2017), Barcelona (2017-2023), PSG (od 2023)
Reprezentačné štarty: 57
Góly v reprezentácii: 7
Úspechy: víťaz Ligy majstrov 2025, víťaz Superpohára UEFA 2025, víťaz Ligue 1 2023/24, 2024/25, víťaz La Ligy 2017/18, 2018/19, 2022/23, majster sveta 2018
Calzona to videl inak
Ešte pred rokom zdieľal s Dembélém jednu šatňu aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. Z PSG odišiel v januári tohto roka – najprv na hosťovanie, od leta na trvalý prestup do Fenerbahce.
Hlasovanie však prinieslo aj niekoľko zaujímavých momentov. Reprezentačný tréner Slovenska Francesco Calzona svojím výberom mierne zaskočil. Talian sa odklonil od väčšinového názoru poroty – na prvé miesto zaradil Vitinhu (5 bodov), druhý skončil podľa neho Pedri (3 body) a až tretí bol napokon samotný víťaz ankety Dembélé (1 bod).
Inak hlasoval kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. Na prvé miesto dal Dembélého, na druhé Mbappého a na tretie Vitinhu. Všetci traja sú jeho bývalí spoluhráči z Paríža Saint-Germain.
Zhodu s verdiktom väčšiny poroty našiel aj kapitán Argentíny Lionel Messi. Na prvé miesto zaradil Dembélého, za ním nasledovali Mbappé a Lamine Yamal.
Ako hlasovali zástupcovia Slovenska v prípade trénerov?
Škriniar určil poradie trénerov takto: 1. Luis Enrique, 2. Hansi Flick, 3. Arne Slot. Calzona tiež hlasoval za víťaza Enriqueho. Na druhé miesto dal Mikela Artetu a tretieho Roberta Martíneza.
Stratený prípad
Dembélé ukončil sezónu 2024/25 so súhrnnou bilanciou 50 bodov – 35 gólov a 15 asistencií – vo všetkých súťažiach. Ide zďaleka o najlepší rok jeho kariéry od čias, keď sa pred desiatimi rokmi objavil v drese Stade Rennes.
Počas tejto cesty klesol až na úplné dno, no keď ho mnohí považovali za stratený prípad, dokázal povstať z popola a etablovať sa ako najlepší hráč sveta.
Dlhé roky bol stelesnením premrhaného talentu a obrovského potenciálu. V Barcelone naňho nespomínajú najlepšie. Vzhľadom na náklady na jeho osobu to bol jeden z najväčších prepadákov v dejinách futbalových prestupov.
Za 105 miliónov eur plus bonusy v hodnote 30 miliónov. Dembélé lámal rekordy. Nie však v počte gólov, ale v počte dní na maródke.
Ponocoval a hral videohry
Francúzovi vyčítali, že je obklopený partiou, ktorá si objednáva jedlá z fastfoodu a vymetá večierky. Katalánske médiá často rozoberali aj Dembélého neskoré príchody na tréningy. Alebo neprišiel vôbec.
V jednom prípade sa vyhováral, že ho bolí žalúdok. Nikoho však predtým neinformoval.
Dembélé často ponocoval a do rána hrával videohry. Keď raz opäť meškal, dostal od klubu rekordnú pokutu vo výške 200-tisíc eur.
„Chlapec, ktorý pravidelne platil pokuty za meškanie na tréningy, ktorý šiel lekárom na nervy kvôli svojim zlým stravovacím návykom, sa konečne stal v Paríži stelesnením profesionality. Lídrom, ktorý sa svojho úsilia nebojí. A teraz je odmenený,“ napísal sport.es