Strelec zostáva v Slovane. Weiss: Bude sa musieť vrátiť hlavou na zem

„Od zápasu so Stuttgartom mal problém s aduktorom. Po Bayerne sa na to sťažoval. Vieme, že sú reči okolo jeho prestupu, ale tie informácie, ktoré kolujú, sú úplne mimo,” dodal Kitka.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín, Slovnaft Cup 2024/25 (osemfinále)

„Bude sa musieť vrátiť hlavou zem. Do leta tu určite bude. Verím, že jeho góly nám pomôžu k zisku titulu. Potom bude môcť odísť, ak prídu ponuky, s ktorými bude klub spokojný,” poznamenal Weiss.

Podľa trénerových slov Strelec túžil po posunutí sa do kvalitnejšej súťaže. Pre Slovan je však základ získať titul v Niké lige.

„Dali sme mu súhlas na prestup, no zastavilo sa to,” priznal kouč Slovana.

Posledné dni sa riešil prestup do škótskeho Celtic Glasgow či anglického druholigového Middlesbrough.

„Mal možnosť odísť do Middlesbrough, ale ja si myslím, že má na viac. Verím, že si bude môcť vyberať ešte z lepších klubov,” dúfa Weiss.

VIDEO: Weiss po zápase s AS Trenčín, vyjadril sa aj k Strelcovi

„Middlesbrough nám dalo dobrú ponuku. Bolo to narýchlo. Predvečer sme mu dali súhlas, ale už sa to nestihlo dotiahnuť,” vysvetlil Weiss.

Strelec v tejto sezóne skóroval pätnásťkrát. Desať gólov dal v lige, ďalších päť v predkolách či hlavnej fáze Ligy majstrov. Taktiež má na konte šesť asistencií.

„Som rád, že tu zostane. Každý hráč chce odísť do lepšej ligy, za lepšími podmienkami, za lepšie peniaze. To bol jeho prípad. Ale neriešil som to horúcou ihlou,” poznamenal.

V zime bol záujem o viacerých slovanistov zo zahraničia. Weiss ale nechce prísť o svojich zverencov, kým nie je ich cieľ splnený.

„Záujem bol o troch, štyroch hráčov. Pre nás je prvoradý titul,” zakončil.