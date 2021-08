Je to oficiálne. Strelec odchádza zo Slovana, bude hrať v Taliansku

BRATISLAVA. Slovenský futbalový útočník David Strelec prestúpil zo Slovana Bratislava do tímu talianskej Serie A Spezia Calcio.

V utorok to oficiálne potvrdil úradujúci slovenský majster. Klub síce nezverejnil prestupovú čiastku, no podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com by sa mala pohybovať v okolí 2,5 milióna eur.