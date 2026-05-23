Strelec bol v boji o Premier League aktívny, no nie efektívny. Má menej gólov než vravia dáta

Zápas, za ktorý víťaz zinkasoval zhruba dvesto miliónov libier. Suma za jednu miestenku z dvadsiatich v najprestížnejšej futbalovej ligovej súťaži na svete – Premier League.
Finále play off boja v anglickej Championship, ktorému predchádzala netradičná kauza spygate.
Middlesbrough bolo pôvodne vyradené po semifinálovej prehre so Southamptonom, ktorý bôl neskôr vylúčený pre špehovanie tréningového procesu u viacerých súperov.
„Je to pocit úľavy, šťastia a trocha dôvery v konanie správnej veci a ľudskosti,“ povedal pred finálovým duelom s Hull City manažér Boro Kim Hellberg pre BBC Radio Tees. „Je úplne jasné, čo sa urobilo, a to by sa vo futbale nikdy nemalo dovoliť," dodal.
Jeho mužstvo sa však nakoniec stalo prvým v histórii, ktoré bolo v baráži o Premier League vyradené hneď dvakrát. Neuspelo totiž ani vo finále s Hull City (0:1).
VIDEO: Zostrih zápasu Hull City - Middlesbrough
Polčas plný príležitostí
Súčasťou boja o postup do Premier League bol aj slovenský útočník Dávid Strelec.
Ten bol v úvode zápasu veľmi aktívny. Pýtal si prihrávky, posúval loptu vo finálnej tretine ihriska a bez nej neúnavne pressoval.
V 19. minúte mal dobrú príležitosť na skórovanie (0,23xG), no loptu vo vzduchu netrafil ideálne.
VIDEO: Prvá príležitosť Strelca proti Hull City (zdroj: NovaSport)
Spoluhráči ho hľadali prihrávkami po zemi či po výške medzi obrannou líniou súpera.
Krátko pred koncom prvého polčasu si prvým dotykom spracoval loptu za hranicou šestnástky, z ktorej z druhého dotyku vystrelil, no cestu jeho možnému pokusu do brány skrížil spoluhráč Morgan Whittaker.
VIDEO: Druhá príležitosť Strelca proti Hull City (zdroj: NovaSport)
Obrancu posadil na zadok
V poslednej nadstavenej minúte úvodného dejstva stihol Strelec ukázať aj ďalšie atribúty.
Po sklepnutí lopty spoluhráčom vyhral kľúčový súboj telo na telo s obrancom súpera. Následne ho jednoduchou, no efektívnou fintou, posadil na zadok.
Zakončil ľavou nohou spoza šestnástky. Jeho pozemný pokus skončil tesne vedľa ľavej žŕdky brány Hull City.
VIDEO: Tretia príležitosť Strelca proti Hull City (zdroj: NovaSport)
Middlesbrough v prvom polčase dominovalo. Viedlo 7:4 na strely a malo 69-percentné držanie lopty.
Strelec sa dostal k zakončeniu aj v 61. minúte, no opäť bolo zblokované. V 70. minúte ho na trávniku nahradil navrátilec po zranení Hayden Hackney.
Išlo o výmenu, ktorá fanúšikov potešila z pohľadu návratu ich miláčika, no aj prekvapila, kedže Strelec bol v ofenzíve najaktívnejší hráč Boro.
Veľa šancí, málo gólov
Slovenský útočník zakončil zápas s Hull City so štyrmi streleckými pokusmi (dohromady 0,48xG). V tomto smere Strelec v tejto sezóne exceloval.
V priemere na 90 minút si vytvoril 0,47 očakávaného gólu (7. medzi útočníkmi v Championship). Jeho každý strelecký pokus má v priemere číslo 0,25 xG (4. najlepšie v lige medzi útočníkmi).
Strelec zaznamenal v tomto ročníku osem gólov. Podľa výpočtov mal však streliť o minimálne tri góly viac.
„Pre Slováka to nebol vysnívaný koniec prvej sezóny v Anglicku. Podobne ako počas celej sezóny, aj tentokrát sa mu nedarilo mať na hru nejaký skutočný vplyv," hodnotil jeho výkon portál Teesside Live.
Počas celého play off o postup do Premier League, teda troch zápasov, mal Strelec dohromady sedem striel, no ani z jednej neskóroval.
Bez jedinej strely na bránu
Za celé stretnutie vystrelilo Boro trinásťkrát, no ani raz na bránu. Posledný strelecký pokus Hull City, ktorý smeroval medzi tri žrde, bol gólový.
„Myslím si, že sme mali veľa momentov, kedy sme hnali hru dopredu, ale nevyužili sme svoje šance dostatočne dobre na to, aby sme si vytvorili veľké príležitosti, ktoré sme potrebovali. Mali sme ich niekoľko, ale mohli sme ich mať viac," zamyslel sa po stretnutí manažér Middlesbrough Kim Hellberg.
„Je to veľmi ťažká chvíľa. Smutný moment. Mrzí ma, že sme nestrieľali góly, ktoré by nám pomohli v týchto zápasoch. Je to aj moja zodpovednosť," dodal.
Obaja manažéri, Kim Hellberg z Middlesbrough a Sergej Jakirović z Hull City, ktorý počas hráčskej kariéry obliekal drese Spartaka Trnava v ročníku 1998/99, počas tejto sezóny priznali, že ich snom je viesť klub v Premier League.