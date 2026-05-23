Kráľ Premier League nosí pásku United. Fernandesa vyhlásili za hráča sezóny

Bruno Fernandes (Autor: TASR/AP)
TASR|23. máj 2026 o 13:12
V poslednom zápase bude mať šancu vytvoriť rekord v počte asistencií.

Portugalský futbalový stredopoliar Bruno Fernandes sa stal hráčom sezóny anglickej Premier League. V sobotu o tom informovala oficiálna stránka tamojšej najvyššej súťaže.

Kapitán Manchestru United si v 34 ligových zápasoch pripísal osem gólov a 20 asistencií, ktorými vyrovnal rekord Thierryho Henryho (2002/2003) a Kevina De Bruyneho (2019/2020).

V nedeľu bude mať šancu osamostatniť sa na čele historického poradia v záverečnom 38. kole na trávniku Brightonu.

„Červeným diablom“ navyše dopomohol k účasti v prestížnej Lige majstrov a rekordný piatykrát ho vyhlásili za hráča roka Manchestru United.

