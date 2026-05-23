Strelec sa do Premier League nepozrie. Middlesbrough ponúknutú šancu v baráži nevyužilo

Fotka zo zápasu Hully City - Middlesbrough.
Fotka zo zápasu Hully City - Middlesbrough. (Autor: NEPOUZIT TASR/PA via AP)
Sportnet, TASR|23. máj 2026 o 18:35
ShareTweet0

David Strelec nastúpil v základnej zostave Middlesbrough.

Hull City AFC - FC Middlesbrough 1:0 (0:0)

Gól: 90.+5 McBurnie

/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 70. minúty/

/Hull City postúpil do Premier League/

Slovenský futbalista David Strelec si v drese svojho FC Middlesbrough nezahrá v nasledujúcej sezóne v anglickej Premier League.

Jeho tím prehral v sobotňajšom finále Championship v londýnskom Wembley s Hullom City 0:1. 

Klub z východu Anglicka sa predstaví v najvyššej súťaži prvýkrát od sezóny 2016/17.

Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v piatej minúte nadstavenia druhého polčasu Oliver McBurnie.

Pôvodne mali hrať proti Hullu City hráči Southamptonu. Riadiaci orgán súťaže ho však vylúčil z baráže pre viacero porušení pravidiel vrátane neoprávneného natáčania tréningov iných klubov.

Middlesbrough nahlásil EFL špehovanie zo strany člena realizačného tímu Southamptonu. K incidentu malo prísť 7. mája, dva dni pred prvým semifinále.

To sa skončilo bezgólovou remízou, odvetu vyhrali domáci „The Saints“ 2:1 po predĺžení.

Southampton okrem vylúčenia potrestali aj strhnutím štyroch bodov v druhej najvyššej súťaži Championship v ročníku 2026/27.

Finálový duel priniesol vo Wembley tuhý boj o miestenku medzi anglickou elitou. Hral sa bojovný a súbojový futbal, pričom veľa ofenzívnej kvality nepriniesol.

Oba tímy sa osmelili v závere prvého dejstva, keď po hlavičke McBurnieho zachránilo Middlesbrough brvno.

V závere prvého polčasu sa dostal k zakončeniu spoza šestnástky aj Strelec, ale ľavačkou mieril mimo bránu.

Slovenský útočník absolvoval na ihrisku 70 minút, po ktorých prenechal svoje miesto Haydenovi Hackneymu.

Stretnutie rozhodla jediná chyba a po nej padol víťazný gól z kopačky McBurnieho.

Hull City strávil v Championship päť sezón po tom, čo sa do nej vrátili až z tretej League One. Hull obsadil v ročníku 2025/26 po dlhodobej časti 6. miesto a do baráže postúpil z poslednej možnej pozície.

Vlani sa pritom iba tesne zachránil, keď skončil na 21. pozícii a v súťaži ho zachránilo lepšie skóre v porovnaní s Lutonom Town.

Premier League

    Fotka zo zápasu Hully City - Middlesbrough.
    Fotka zo zápasu Hully City - Middlesbrough.
    Strelec sa do Premier League nepozrie. Middlesbrough ponúknutú šancu v baráži nevyužilo
    dnes 18:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Strelec sa do Premier League nepozrie. Middlesbrough ponúknutú šancu v baráži nevyužilo