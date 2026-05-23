Strelec sa do Premier League nepozrie. Middlesbrough ponúknutú šancu v baráži nevyužilo

Hull City AFC - FC Middlesbrough 1:0 (0:0)
Gól: 90.+5 McBurnie
/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 70. minúty/
/Hull City postúpil do Premier League/
Slovenský futbalista David Strelec si v drese svojho FC Middlesbrough nezahrá v nasledujúcej sezóne v anglickej Premier League.
Jeho tím prehral v sobotňajšom finále Championship v londýnskom Wembley s Hullom City 0:1.
Klub z východu Anglicka sa predstaví v najvyššej súťaži prvýkrát od sezóny 2016/17.
Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v piatej minúte nadstavenia druhého polčasu Oliver McBurnie.
Pôvodne mali hrať proti Hullu City hráči Southamptonu. Riadiaci orgán súťaže ho však vylúčil z baráže pre viacero porušení pravidiel vrátane neoprávneného natáčania tréningov iných klubov.
Middlesbrough nahlásil EFL špehovanie zo strany člena realizačného tímu Southamptonu. K incidentu malo prísť 7. mája, dva dni pred prvým semifinále.
To sa skončilo bezgólovou remízou, odvetu vyhrali domáci „The Saints“ 2:1 po predĺžení.
Southampton okrem vylúčenia potrestali aj strhnutím štyroch bodov v druhej najvyššej súťaži Championship v ročníku 2026/27.
Finálový duel priniesol vo Wembley tuhý boj o miestenku medzi anglickou elitou. Hral sa bojovný a súbojový futbal, pričom veľa ofenzívnej kvality nepriniesol.
Oba tímy sa osmelili v závere prvého dejstva, keď po hlavičke McBurnieho zachránilo Middlesbrough brvno.
V závere prvého polčasu sa dostal k zakončeniu spoza šestnástky aj Strelec, ale ľavačkou mieril mimo bránu.
Slovenský útočník absolvoval na ihrisku 70 minút, po ktorých prenechal svoje miesto Haydenovi Hackneymu.
Stretnutie rozhodla jediná chyba a po nej padol víťazný gól z kopačky McBurnieho.
Hull City strávil v Championship päť sezón po tom, čo sa do nej vrátili až z tretej League One. Hull obsadil v ročníku 2025/26 po dlhodobej časti 6. miesto a do baráže postúpil z poslednej možnej pozície.
Vlani sa pritom iba tesne zachránil, keď skončil na 21. pozícii a v súťaži ho zachránilo lepšie skóre v porovnaní s Lutonom Town.