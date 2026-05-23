Dodnes má výčitky. Guardiola opísal rozhodnutie, ktoré v Manchestri najviac ľutuje

TASR|23. máj 2026 o 14:00
Niekedy nie som dostatočne spravodlivý, priznáva Španiel.

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola priznal, že z obdobia stráveného na lavičke Manchestru City najviac ľutuje rozhodnutie nedať šancu anglickému brankárovi Joeovi Hartovi.

Päťdesiatpäťročný kouč ho krátko po svojom príchode v roku 2016 poslal na hosťovanie do Turína, následne do klubu priviedol Claudia Brava a o rok neskôr Edersona.

„Chcem sa priznať, mám výčitky. Keď robíte veľa rozhodnutí, urobíte aj chyby. Jedna ma však hlboko vnútri trápi už mnoho rokov – že som nedal šancu Joeovi Hartovi, aby mi ukázal, aký dobrý brankár je,“ uviedol Guardiola pre Sky Sports.

Španielsky kormidelník pripustil, že k situácii s brankármi mal pred rokmi pristupovať citlivejšie.

„Mal som povedať: 'Dobre, Joe, skúsme to spolu. Ak to nepôjde, urobíme zmenu.' Ale nestalo sa. V živote musím robiť rozhodnutia a niekedy nie som dostatočne spravodlivý. Odvtedy to ľutujem,“ dodal Guardiola, ktorý v nedeľu povedie City v poslednom zápase proti Aston Ville.

„Citizens“ pod jeho taktovkou získali 20 trofejí vrátane šiestich anglických titulov a triumfu v Lige majstrov. Samotný kouč oznámil, že ukončiť etapu na lavičke City sa rozhodol pre obavy z nedostatku energie.

