Tréner asi chce, aby som si zvykal, vraví Strelec. Debut oslávil rýchlym gólom

MIDDLESBROUGH. Slovenský futbalista David Strelec si v anglickom Middlesbrough otvoril svoj strelecký účet v Championship.
Premiérové nasadenie do základnej zostavy prinieslo navyše gól s víťaznou pečiatkou. V rozhovore pre TASR zhodnotil svoje dojmy zo zápasu s West Bromwichom, prvé dni na novej klubovej adrese a tiež septembrové duely v reprezentačných farbách Slovenska.
V piatkovom zápase šiesteho kola ho tréner Rob Edwards nasadil prvýkrát od príchodu do základnej zostavy a dôveru splatil v 26. minúte, keď zaznamenal úvodný gól zápasu. Napokon z toho bola výhra 2:1 nad West Bromwich Albion.
„Štart bol dobrý. Myslím si, že môžeme hrať ešte lepšie, ale som rád, že sa mi podarilo skórovať. Aj z mojej strany to môže byť ešte lepšie, ale je určite dobré, keď sa mi hneď podarilo skórovať,“ uviedol pre TASR Strelec na margo svojho prvého gólu vo farbách „Boro“.
S nadhľadom zároveň vnímal situáciu, keď odohral pri výhre len prvý polčas a po prestávke ho v zostave nahradil senegalský útočník Mamadou Kaly Sene:
VIDEO: Zostrih zo zápasu Middlesbrough - West Bromwich
„Tréner ma dal dole, asi chce, nech si trochu zvyknem na anglický futbal.“ Strelcov gól neostal bez odozvy, okrem medializovanej pochvaly od trénera a spoluhráčov na neho nezabudli ani jeho priatelia.
„Dostal som veľa správ a gratulácií, ďakujem všetkým, čo si spomenuli,“ povedal 24-ročný útočník.
Middlesbrough prežíva vynikajúci začiatok druholigovej kampane, po šiestich odohraných zápasoch je na čele tabuľky a len raz nebodoval naplno. Postupne si na nové prostredie zvyká aj reprezentant Slovenska.
„Aklimatizácia prebieha dobre, bývam blízko tréningového centra, takže na tréning to mám päť minút pešo.
Nie sme ani v Middlesbrough, sme v takej ako keby odľahlej oblasti. Je tam kľud a pokoj, nie je tam veľmi čo robiť. Z pohľadu futbalu je to výborné prostredie,“ prezradil Strelec.
Nielen na klubovej scéne zažíva útočník vydarené obdobie, ale spolu so spoluhráčmi úspešne vstúpili aj do kvalifikačných bojov o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Po dvoch dueloch sú na čele A-skupiny s plným bodovým ziskom.
„Myslím si, že super. Hlavne proti Nemecku sme podali výborný výkon, darilo sa nám a hrali sme v podstate všetci dobre. To pomohlo aj k víťazstvu.
S Luxemburskom sme vedeli, že to bude ťažší zápas. Našťastie sa nám podarilo v 90. góle dať gól a vďakabohu sme vyhrali. Máme šesť bodov po dvoch zápasoch, ešte štyri sú pred nami.
Nie sme ani v polovici, ale musíme si udržať formu a prísť v októbri pripravení. Dnes je už možné všetko, takisto ako sme my vyhrali s Nemeckom, tak môžeme prehrať so Severným Írskom alebo Luxemburskom, takže musíme k tomu pristúpiť na sto percent.
Nebolo by to také prekvapenie, ako keby sme zdolali Nemecko, ale treba k tomu pristúpiť zodpovedne, dobre sa nachystať a robiť najlepšie, ako vieme,“ dodal Strelec.