Argentínsky obranca nepomôže Tottenhamu v boji o záchranu. Možno vynechá aj MS

Cristian Romero. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|17. apr 2026 o 17:58
ShareTweet0

Šesť kôl pred koncom Premier League figuruje Tottenham v pásme zostupu.

Argentínsky obranca Cristian Romero vypadol pre zranenie kolena z kádra futbalistov Tottenhamu Hotspur až do konca sezóny a klubu tak nepomôže v boji o záchranu v Premier League. Ohrozený je aj jeho štart na tohtoročných MS.

Romero sa zranil minulý víkend pri prehre 0:1 so Sunderlandom, čo bol prvý zápas Roberta De Zerbiho na poste trénera Spurs.

„Je mi ho naozaj ľúto. Romero v prvom rade miluje Tottenham a ľudia musia vedieť, že teraz po svojom zranení trpí, pretože už za nás v tejto sezóne hrať nebude,“ povedal De Zerbi na adresu 27-ročného stopéra.

Šesť kôl pred koncom Premier League figuruje Tottenham v pásme zostupu na 18. priečke, dva body za West Hamom. Momentálne ťahá sériu 14 ligových zápasov bez víťazstva a v sobotu privíta na svojom trávniku Brighton.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Argentínsky obranca nepomôže Tottenhamu v boji o záchranu. Možno vynechá aj MS