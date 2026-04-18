Manchester United rieši budúcnosť hviezdy. Dosiaľ sa o ničom nerozhodlo, hovorí kouč

Marcus Rashford v drese Manchesteru United. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. apr 2026 o 10:04
Angličan má s United podpísanú zmluvu ešte na dva roky.

Anglický futbalový tréner Michael Carrick nevylúčil návrat Marcusa Rashforda do Manchestru United.

Dvadsaťosemročný krídelník je momentálne na ročnom hosťovaní v FC Barcelona a nie je isté, či španielsky klub po sezóne aktivuje klauzulu o kúpe.

Rashford naposledy štartoval za „červených diablov“ ešte v decembri 2024. Jarnú časť minulej sezóny strávil na hosťovaní v Aston Ville a od júla si oblieka dres „blaugranas“.

V Barcelone sa mu darí, v 43 zápasoch vo všetkých súťažiach si pripísal 12 gólov a 13 asistencií. Podľa agentúry AFP si však Katalánci nie sú istí, či aktivujú klauzulu v hodnote 26 miliónov libier.

Angličan má s United podpísanú zmluvu ešte na dva roky, pričom jeho plat má stúpnuť o 25 percent, ak sa klub kvalifikuje do Ligy majstrov.

Tento scenár je pravdepodobný, keďže šesť duelov pred koncom sezóny patrí Manchestru tretie miesto v tabuľke Premier League a účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta si zaistí prvá päťka.

„Jednoducho si myslím, že o nejaký čas bude treba urobiť viacero rozhodnutí a, samozrejme, Marcusa sa to týka tiež.

Dosiaľ sa o ničom nerozhodlo. V určitom okamihu sa o tom bude musieť rozhodnúť, ale v tejto fáze nie je čo povedať,“ uviedol Carrick.

