Manchester United rieši budúcnosť hviezdy. Dosiaľ sa o ničom nerozhodlo, hovorí kouč

Anglický futbalový tréner Michael Carrick nevylúčil návrat Marcusa Rashforda do Manchestru United.
Dvadsaťosemročný krídelník je momentálne na ročnom hosťovaní v FC Barcelona a nie je isté, či španielsky klub po sezóne aktivuje klauzulu o kúpe.
Rashford naposledy štartoval za „červených diablov“ ešte v decembri 2024. Jarnú časť minulej sezóny strávil na hosťovaní v Aston Ville a od júla si oblieka dres „blaugranas“.
V Barcelone sa mu darí, v 43 zápasoch vo všetkých súťažiach si pripísal 12 gólov a 13 asistencií. Podľa agentúry AFP si však Katalánci nie sú istí, či aktivujú klauzulu v hodnote 26 miliónov libier.
Angličan má s United podpísanú zmluvu ešte na dva roky, pričom jeho plat má stúpnuť o 25 percent, ak sa klub kvalifikuje do Ligy majstrov.
Tento scenár je pravdepodobný, keďže šesť duelov pred koncom sezóny patrí Manchestru tretie miesto v tabuľke Premier League a účasť v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta si zaistí prvá päťka.
„Jednoducho si myslím, že o nejaký čas bude treba urobiť viacero rozhodnutí a, samozrejme, Marcusa sa to týka tiež.
Dosiaľ sa o ničom nerozhodlo. V určitom okamihu sa o tom bude musieť rozhodnúť, ale v tejto fáze nie je čo povedať,“ uviedol Carrick.