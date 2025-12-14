Strelca nezastavila ani choroba. Potešilo ho, že jeho góly pomohli tímu k triumfom

Slovenský futbalový reprezentant David Strelec strelil v sobotňajšom zápase tretí gól v drese FC Middlesbrough v druhej najvyššej anglickej súťaži Championship a pomohol tak k víťazstvu nad Queens Park Rangers 3:1.
Jeho tím zaznamenal štvrtý triumf v sérii a figuruje na druhom mieste tabuľky.
Dvadsaťštyriročný útočník otvoril skóre po polhodine hry, keď ho skvelou prihrávkou za obranu vysunul Hayden Hackney, postrážil si ofsajdovú pozíciu a prudkou strelou chladnokrvne prekonal brankára hostí.
Strelec tak naštartoval svoj tím k víťazstvu a zaznamenal druhý gól v druhom súťažnom zápase po sebe. Na ihrisku bol do 64. minúty.
„Som veľmi rád, že sa mi zadarilo a v priebehu niekoľkých dní som sa dvakrát dokázal strelecky presadiť. Oba zápasy, v ktorých som dal gól, boli víťazné. O to väčšiu radosť z toho mám.
Momentálne som trošku prechladnutý, verím však, že sa dám rýchlo dokopy," vyjadril sa pre futbalsfz.sk.
VIDEO: Zostrih zápasu Middlesbrough - QPR
Pre slovenského reprezentanta to bol po zásahu do siete Hull City druhý gól za sebou v priebehu deviatich dní, celkove tretí v súťaži.
„Tommy Conway a Dávid Strelec otvárali centrálne pozície a vedeli sa rozbehnúť dovnútra. V tom boli obaja excelentní,“ povedal tréner „Boro“ Kim Hellberg.
Ten pred niekoľkými dňami na margo Strelca vyhlásil: „Je skvelý v nábehu za obranu, dobrý v prepojení hry, v prenikaní do pokutového územia, silný, rýchly. Myslím si, že je to skvelá deviatka.“