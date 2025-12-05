VIDEO: Strelec strelil ďalší gól. Anglický tím posunul do vedenia

Dávid Strelec.
Dávid Strelec. (Autor: Tom Banks/Middlesbrough)
Sportnet|5. dec 2025 o 21:55
ShareTweet0

Pre slovenského strelca to bol druhý gól v sezóne.

Slovenský futbalista David Strelec strelil gól v druhej najvyššej anglickej súťaži Championship.

Na trávniku Hull City sa presadil v deviatej minúte zápasu.

VIDEO: Gól Davida Strelca

Slovenský útočník strelil už druhý gól za anglický tím.

Tabuľka Championship

Anglicko

Dávid Strelec.
Dávid Strelec.
VIDEO: Strelec strelil ďalší gól. Anglický tím posunul do vedenia
dnes 21:55
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»VIDEO: Strelec strelil ďalší gól. Anglický tím posunul do vedenia