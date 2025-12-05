VIDEO: Strelec strelil ďalší gól. Anglický tím posunul do vedenia

Slovenský futbalista David Strelec strelil gól v druhej najvyššej anglickej súťaži Championship.
Na trávniku Hull City sa presadil v deviatej minúte zápasu.
VIDEO: Gól Davida Strelca
Slovenský útočník strelil už druhý gól za anglický tím.
Pre slovenského strelca to bol druhý gól v sezóne.
Slovenský futbalista David Strelec strelil gól v druhej najvyššej anglickej súťaži Championship.
Na trávniku Hull City sa presadil v deviatej minúte zápasu.
VIDEO: Gól Davida Strelca
Slovenský útočník strelil už druhý gól za anglický tím.