Strelec má za sebou debut v Championship. Middlesbrough v strhujúcom závere remizoval

Dávid Strelec.
Dávid Strelec. (Autor: theboroofficial/Instagram)
Sportnet|13. sep 2025 o 15:35
V 92. minúte vyrovnával za hostí Hansen, ktorý bol na trávniku len tri minúty.

PRESTON. Futbalisti Prestonu North End a Middlesbrough remizovali v otváracom zápase sobotného programu Championship 2:2.

Domáci sa ujali vedenia prostredníctvom Lewisa Dobbina, no v druhom polčase vyrovnal hosťujúci Matt Target.

Keď sa zdalo, že zápas speje k remíze, zabrali opäť domáci a Jordan Storey zvýšil na 2:1.

Preston sa ale dlho nemohol radovať, pretože v nadstavenom čase sa presadil Sontje Hansen, ktorý bol na ihrisku len tri minúty.

David Strelec nastúpil hneď na začiatku druhého polčasu, keď striedal Mamadoua Kalyho Seneho.

Middlesbrough je v tabuľke druhej najvyššej anglickej súťaže druhý, no oproti väčšine konkurentom má zápas k dobru.

