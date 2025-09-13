Strelec má za sebou debut v Championship. Middlesbrough v strhujúcom závere remizoval

PRESTON. Futbalisti Prestonu North End a Middlesbrough remizovali v otváracom zápase sobotného programu Championship 2:2.
Domáci sa ujali vedenia prostredníctvom Lewisa Dobbina, no v druhom polčase vyrovnal hosťujúci Matt Target.
Keď sa zdalo, že zápas speje k remíze, zabrali opäť domáci a Jordan Storey zvýšil na 2:1.
Preston sa ale dlho nemohol radovať, pretože v nadstavenom čase sa presadil Sontje Hansen, ktorý bol na ihrisku len tri minúty.
David Strelec nastúpil hneď na začiatku druhého polčasu, keď striedal Mamadoua Kalyho Seneho.
Middlesbrough je v tabuľke druhej najvyššej anglickej súťaže druhý, no oproti väčšine konkurentom má zápas k dobru.