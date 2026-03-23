Je oporou Atlética aj reprezentácie. Dávid Hancko ovládol premiérovo anketu Futbalista roka

Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2025 sa stal v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) premiérovo Dávid Hancko.
Obranca Atletica Madrid získal tento primát pred Stanislavom Lobotkom a Milanom Škriniarom.
Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov obhájil druhýkrát Leo Sauer.
Druhýkrát v histórii má dvoch víťazov cena pre najlepšieho trénera, ktorej laureátmi sa stali reprezentačný tréner Francesco Calzona a Vladimír Weiss st. (Slovan Bratislava).
Pre Taliana je to premiérový primát, v prípade Weissa ôsmy a zároveň šiesty v sérii.
Cieľavedomosť a pracovitosť
Dvadsaťosemročný Hancko sa na 1. priečke umiestnil s celkovým počtom 664 bodov. Lobotka mal o osem menej.
Sedem hráčov obhájilo účasť v TOP 10 z minulého roka (Hancko, Lobotka, Škriniar, Martin Dúbravka, David Strelec, Lukáš Haraslín a Ondrej Duda). L. Sauer (10.) je tam premiérovo, brankár Dominik Greif (7) sa vrátil po siedmich rokoch.
„Chcel by som sa poďakovať manželke, vďaka ktorej napredujem tak ako napredujem. Takisto mojim spoluhráčom a agentovi. Leto bolo zaujímavé a som rád, že to vyšlo tak ako to vyšlo. Som samozrejme vďačný za toto ocenenie, pretože o tomto som ani nesníval.
Ako mladý som nikdy nezískaval individuálne ocenenia a toto je pre mňa veľký úspech. V mojej kariére bola rozhodujúca cieľavedomosť a pracovitosť, ako mladý som nepatril k najlepším hráčom, ale cieľavedomosťou sa mi podaril odstať tam, kde som teraz,“ uviedol Hancko počas galavečera v bratislavskom hoteli Hilton.
Zaujímavosťou je, že iba traja z najlepších desiatich boli v priebehu minulého kalendárneho roka v jednom klube. Cenu 16. víťazovi ankety udelil jej rekordný osemnásobný víťaz Marek Hamšík.
Najlepším mladým hráčom Leo Sauer
Cenu Petra Dubovského získal útočník Leo Sauer, ktorý pôsobí vo Feyenoorde Rotterdam. Triumfoval pred Ninom Marcellim (Slovan Bratislava) a svojim bratom Mariom (MŠK Žilina/Toulouse).
„V prvom rade by som povedal, že som veľmi rád, že som dokázal toto ocenenie vyhrať tretí raz za sebou a zapísať sa do histórie slovenského futbalu.
Chcel by som ho venovať mojim rodičom, ktorí videli mňa aj brata po futbalovej ceste,“ povedal mladší z bratov Sauerovcov.
Na ME do 21 rokov patril k lídrom domácich a je najmladším hráčom v histórii reprezentácie. Cenu Petra Dubovského získal ako prvý trikrát.
Trénermi roka Calzona spoločne s Weissom
Weiss st. získal šieste prvenstvo za sebou a celkovo ôsme v rámci tradičnej ankety vyhlasovanej od roku 2009. Tentokrát sa však delil s Calzonom, pre ktorého je to premiéra.
„Je to pre mňa obrovská radosť, ako pre zahraničného trénera je úspech už aj druhé miesto. To, že som to teraz vyhral s pánom Weissom, je obrovská česť.
S chalanmi som sa už o tom rozprával, bolo by úžasné postúpiť po 16 rokoch na MS a urobiť túto krajinu šťastnou,“ povedal Calzona, ktorý je prvým trénerom roka mimo Slovenska a Česka.
„Mal som v živote asi aj lepšie obdobie ako momentálne. Srdečne však gratulujem Francesovi k práci, ktorú previedol, k tomu, že hráčov priviedol k taktickej dokonalosti.
Len škoda, že sme sa nezoznámili skôr, možno by sme boli obaja šťastní. Ďakujem všetkým, ktorí mi v práci pomáhajú, manželke Marte, bez ktorej by môj život nemal zmysel.
Ďakujem aj svojim hráčom klubu, ale aj novinárom, ktorí nie vždy chápu moje náznaky,“ nechal sa počuť Weiss a zároveň poprial reprezentácii veľa šťastia v baráži.
Spoločného víťaza medzi kormidelníkmi mala anketa naposledy v roku 2017, keď triumfovali Pavel Hapal a Ján Kozák.
Mikolajová obhájila ocenenie
Trofej pre najlepšiu futbalistku roka obhájila druhý raz Mária Mikolajová (SKN St. Pölten/Hamburger SV).
Všetkých desať hráčok obhájilo účasť v desiatke z minulého roka (Mikolajová, Martina Šurnovská, Diana Bartovičová, Tamara Morávková, Ľudmila Maťavková, Laura Retkesová, Patrícia Fischerová, Patrícia Hmírová, Jana Vojteková, Mária Korenčiová).
„Som veľmi vďačná a šťastná, že tu môžem byť po tretíkrát, veľmi si to vážim, vážim si aj podporu v reprezentácii od trénerov a spoluhráčok. Chcem sa poďakovať aj mojím blízkym a rodine, bez ktorých by som tu určite nestála,“ povedala Mikolajová.
„Ako nováčikovia sa v Nemecku trocha trápime, ale máme pred sebou ešte zopár zápasov, a tak veríme, že prvá liga v Hamburgu zostane,“ povedala 26-ročná stredopoliarka.
V tejto ankete hlasovali výlučne odborníci na ženský futbal, pričom Mikolajová sa stala len druhou hráčkou po Dominike Škorvnánkovej s troma prvenstvami.
V reprezentácii debutovala ako 16-ročná a aktuálne má na konte 97 štartov. V minulom roku výrazne prispela k postupu národného tímu do B-divízie Ligy národov.
Súčasťou slávnostného večera bolo aj vyhlásenie ceny fanúšika, trofej obhájila po druhý raz Tamara Morávková a Dávid Hancko. Prvýkrát v histórii ankety sa stali víťazmi rovnakí držitelia cien ako v predošlých dvoch rokoch.
Sieň slávy slovenského futbalu doplnili Dušan Galis, Vladimír Hrivnák, Jozef Marko, obaja in memoriam a majstri Európy z Belehradu 1976 - vlani uznali kontinentálny titul z Juhoslávie popri Česku aj Slovákom.
Konečné poradie je výsledkom hlasovania zástupcov médií a členov Slovenskej Futbalovej Akadémie (SFA) - združujúcej slovenské futbalové legendy, osobnosti, odborníkov, bývalých hráčov a trénerov.