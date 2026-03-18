VIDEO: Nábeh na prednú žrď a presná hlavička. Hancko gólovo udrel proti Tottenhamu

Slovenský reprezentant Dávid Hancko strelil gól v odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov.
Obranca Atlética Madrid vyrovnával stav zápasu s Tottenhamom Hotspur na priebežných 2:2, čím priblížil svoj tím k postupu, keďže prvý duel na madridskej pôde sa skončil triumfom domácich 5:2.
Hancko tak dosiahol svoj celkovo štvrtý gól v Lige majstrov (dva za Feyenoord, dva za Atlético).
Prvý gól Atlética strelil Julian Alvaréz, za domácich sa presadili Randal Kolo Muani a dvakrát Xavi Simons.
Atlético napokon prehralo tesne 2:3, no s celkovým skóre 7:5 postúpilo do štvrťfinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.
