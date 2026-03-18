VIDEO: Nábeh na prednú žrď a presná hlavička. Hancko gólovo udrel proti Tottenhamu

Dávid Hancko oslavuje gól do siete Tottenhamu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|18. mar 2026 o 22:42
Atlético Madrid má namierené do štvrťfinále Ligy majstrov.

Slovenský reprezentant Dávid Hancko strelil gól v odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov.

Obranca Atlética Madrid vyrovnával stav zápasu s Tottenhamom Hotspur na priebežných 2:2, čím priblížil svoj tím k postupu, keďže prvý duel na madridskej pôde sa skončil triumfom domácich 5:2.

VIDEO: Gól Dávida Hancka proti Tottenhamu

Hancko tak dosiahol svoj celkovo štvrtý gól v Lige majstrov (dva za Feyenoord, dva za Atlético).

Prvý gól Atlética strelil Julian Alvaréz, za domácich sa presadili Randal Kolo Muani a dvakrát Xavi Simons.

Atlético napokon prehralo tesne 2:3, no s celkovým skóre 7:5 postúpilo do štvrťfinále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

Dávid Hancko oslavuje gól počas odvety osemfinále Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Atlético Madrid v Londýne 18. marca 2026.
