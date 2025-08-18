Hancko sa ukázal ako dôležitá posila. Spravil niečo nezvyčajné, píšu Španieli

BRATISLAVA. Vyzeralo to na vydarený vstup do sezóny a úspešnú premiéru Dávida Hancka v drese Atlética Madrid, ktoré viedlo po prvom polčase nad RCD Espanyol 1:0.
'Los Colchoneros' mali zápas pod kontrolou, no po hodine hry sa spustila lavína. Barcelonský celok strelil dva góly a duel otočil vo svoj prospech.
„Atlético Madrid nedokázalo udržať výhodu, keď malo hru pod kontrolou. Dva útoky „modro-bielych“ ho v úvodnom kole potopili," zhodnotil stretnutie úvodného kola španielskej ligy šéfredaktor denníka Mundo Deportivo Santi Nolla.
Prehra nám pomôže, myslí si Simeone
Atlético si najmä v druhom polčase, okrem strely Juliana Álvareza do žrde, nedokázalo vytvoriť väčšie gólové príležitosti. Naopak, Espanyol šancami nepohŕdol a z minima vyťažil maximum.
Zatiaľ čo si madridský celok vypracoval v zápase pätnásť striel s 0,87xG (očakávané góly), Espanyolu stačilo na 1,25xG deväť streleckých pokusov.
„Tento výsledok nás síce ranil, ale pomôže nám zlepšiť sa a rásť," tvrdil po dueli kouč Atlética Diego Simeone. „Kým neskórovali, zápas sme mali pod kontrolou," doplnila dlhoročná opora tímu Koke.
Kouč Simeone nemal šťastnú ruku pri striedaní, keď po prvom polčase vymenil celý stred ihriska stiahnutím Conora Callaghera a Johnnyho Cardosa.
„Niečo som sa z toho naučil. Niečo si beriem z toho, čo sme videli. Uvidíte," tvrdil po dueli, keď čelil otázke k spomínaným zmenám na ihrisku.
Mohol otvoriť skóre duelu
„Budeme pracovať na náprave našich chýb. Do 60. minúty sme hrali dobre, kontrolovali sme zápas, dobre sme si posúvali loptu. Dôležité je ale zvíťaziť, a s nepriaznivým výsledkom nemôžem byť spokojný," zakončil pozápasovú tlačovú konferenciu Simeone.
Napriek prehre videl v hre svojho mužstva množstvo pozitívnych vecí. Jednou z nich bol debutant Dávid Hancko.
„Hancko si plnil svoje povinnosti v prvom polčase kompetentne," napísal španielsky denník Marca.
Práve slovenský reprezentant mohol otvoriť skóre stretnutia. Po štvrťhodine hry si nabehol na center z rohového kopu, pričom sa dobrým pohybom zbavil svojho obrancu a dostal sa k hlavičkovému zakončeniu, no jeho strelu zlikvidoval brankár Marko Dmitrovič.
V kolónke očakávaných gólov mu po tejto príležitosti svietilo nízke číslo 0,02xG, čo znamená, že išlo o ťažkú pozíciu na skórovanie.
Nezvyčajné, píšu o Hanckovi Španieli
„Vynikal v prihrávkach do krídla a bol ostražitý pri odvráteniach lôpt," hodnotí jeho výkon denník Diario AS a pokračuje: „V obrane vyzerá ako dôležitá posila, hoci sa debut Slováka skončil zlým večerom."
Ďalší španielsky športový denník Mundo Deportivo hodnotil pozitívne jeho ofenzívnu aktivitu: „Na začiatku zápasu sa odvážil vyraziť dopredu, čo bolo doposiaľ pre stredných obrancov Simeoneho nezvyčajné."
„Zo štandardnej situácie takmer skóroval. Presvedčivo pomáhal pri odkopávaní lôpt. V obrane bol solídny," zakončil denník.
Hancko v prvom polčase udával tempo s loptou, posúval ju spoluhráčom. Bol obozretný v súbojoch, pričom uspel v štyroch zo siedmich. Odvrátil päť lôpt a z jeho ôsmich dlhých prihrávok bolo až šesť presných.
V obrane musíme niečo zlepšiť, tvrdí spoluhráč
V poslednej minúte zápasu dokonca pripravil v šestnástke súpera loptu pre Antoineho Griezmanna, ktorý ju však poslal strelou vysoko nad bránu. Bola to posledná príležitosť Atlética v dueli.
„Určite musíme niečo v obrane zlepšiť. Tým dvom gólom sa dalo vyhnúť," myslí si Hanckov spoluhráč Pablo Barrios.
„Neviem, čo nám chýba. Je to niečo, čo nám zostalo z minulej sezóny. Zápasy sme začali veľmi dobre, no potom inkasujeme a všetko sa nám vymkne z rúk," doplnil.
Hancko zanechal v prvom súťažnom zápase Atlética dobrý dojem. Okrem pozitívneho hodnotenia zo strany médií ho vo veľkom chvália fanúšikovia madridského klubu na sociálnych sieťach.