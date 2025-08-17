Hancko odohral celý zápas. Debut v La Lige vyzeral nádejne, skončil sa zle

Dávid Hancko oslavuje s Atléticom Madrid gól.
Dávid Hancko oslavuje s Atléticom Madrid gól. (Autor: REUTERS)
TASR|17. aug 2025 o 23:26
Prvú výhru v sezóne zaznamenalo aj Getafe.

MADRID. Futbalisti Athleticu Bilbao vstúpili do nového ročníka španielskej La Ligy úspešne.

Baskický tím zvíťazil v nedeľňajšom zápase 1. kola nad FC Sevilla 3:2. Domáci síce v druhom polčase stratili dvojgólové vedenie, v 81. minúte však zaznamenal rozhodujúci presný zásah striedajúci stredopoliar Robert Navarro.

Hráči Getafe CF zvíťazili na pôde Celty Vigo 2:0. Klub z predmestia Madridu poslal do vedenia v 47. minúte Adrian Liso, plný bodový zisk hostí poistil v 72. minúte Christantus Uche.

VIDEO: Gól Juliana Alvareza

Debut v La Lige má za sebou slovenský obranca Dávid Hancko. V drese Atlética Madrid zaznamenal prehru na trávniku Espanyol Barcelona 1:2.

Slovák odohral celý zápas na pozícii ľavého stredného obrancu. Atlético vyhrávalo do 73. minúty, no potom inkasovalo dva góly a napokon prehralo.

La Liga - 1. kolo

Athletic Bilbao - FC Sevilla 3:2 (2:0)

Góly: 36. N. Williams (z 11 m), 43. Sannadi, 81. Navarro - 60. Lukebakio, 72. Agoume

Celta Vigo - Getafe CF 0:2 (0:0)

Góly: 47. Liso, 72. Uche

Espanyol Barcelona - Atlético Madrid 2:1 (0:1)

Góly: 73. Rubio, 84. Milla - 37. Alvarez

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 23:26
