Hancko odohral celý zápas. Debut v La Lige vyzeral nádejne, skončil sa zle

MADRID. Futbalisti Athleticu Bilbao vstúpili do nového ročníka španielskej La Ligy úspešne.
Baskický tím zvíťazil v nedeľňajšom zápase 1. kola nad FC Sevilla 3:2. Domáci síce v druhom polčase stratili dvojgólové vedenie, v 81. minúte však zaznamenal rozhodujúci presný zásah striedajúci stredopoliar Robert Navarro.
Hráči Getafe CF zvíťazili na pôde Celty Vigo 2:0. Klub z predmestia Madridu poslal do vedenia v 47. minúte Adrian Liso, plný bodový zisk hostí poistil v 72. minúte Christantus Uche.
VIDEO: Gól Juliana Alvareza
Debut v La Lige má za sebou slovenský obranca Dávid Hancko. V drese Atlética Madrid zaznamenal prehru na trávniku Espanyol Barcelona 1:2.
Slovák odohral celý zápas na pozícii ľavého stredného obrancu. Atlético vyhrávalo do 73. minúty, no potom inkasovalo dva góly a napokon prehralo.
La Liga - 1. kolo
Athletic Bilbao - FC Sevilla 3:2 (2:0)
Góly: 36. N. Williams (z 11 m), 43. Sannadi, 81. Navarro - 60. Lukebakio, 72. Agoume
Celta Vigo - Getafe CF 0:2 (0:0)
Góly: 47. Liso, 72. Uche
Espanyol Barcelona - Atlético Madrid 2:1 (0:1)
Góly: 73. Rubio, 84. Milla - 37. Alvarez