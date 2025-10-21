Nováčik tretej ligy príjemne prekvapuje. Chceme sa udržať a napredovať, hovorí mladý stredopoliar

Dávid Bank.
Dávid Bank. (Autor: pc)
Peter Cingel|21. okt 2025 o 12:30
Dávid Bank hovorí o jeho futbalovej kariére aj o tom, ako to momentálne v klube vyzerá.

BRATISLAVA. Zámer, podľa ktorého mali v TIPOS III. lige pôsobiť tímy zložené prevažne z mladíkov (tzv. U23), sa na východe Slovenska veľmi nevydaril.

V regióne sú štyri kluby s akadémiami. Poprad nemohol prihlásiť svoje béčko, pretože jeho A-mužstvo hrá v rovnakej súťaži.

Michalovce aj Prešov sa rozhodli, že U23 tímy nepotrebujú, a tak tento zámer naplnil len FC Košice.

Z regionálnych majstrovstiev preto do tretej ligy Východ postúpili až štyri nové mužstvá – medzi nimi aj OFK SIM Raslavice.

Kto očakával, že Raslavice budú mať v súťaži problémy, mýlil sa. Po rozpačitom úvode sezóny, či už v pohári alebo v lige, Raslavičania postupne nabrali formu – doma zbierajú body a úspešne bodujú aj na ihriskách súperov.

Dávid Bank je 21-ročný stredopoliar, ktorý do Raslavíc prišiel z Bardejova a okamžite sa zaradil do základnej zostavy. Doteraz nastúpil vo všetkých zápasoch a na konte má dva góly.

S Dávidom sme sa porozprávali o jeho futbalovej kariére aj o tom, ako to momentálne v klube vyzerá.

„S futbalom som začal už ako päťročný v škôlke, v klube FC Tatran Prešov. V rokoch 2017 až 2024 som pôsobil v Partizáne Bardejov a od roku 2024 som hráčom OFK Raslavice.

Rozhodnutie prestúpiť do OFK Raslavice prišlo po zvážení viacerých faktorov. Sezónu v tíme U19 Partizána Bardejov som vnímal ako svoju najlepšiu doteraz. Žiaľ, nemohli sme ju dohrať pre problémy vo vedení klubu.

Táto situácia ma prinútila zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou a hľadať stabilnejšie prostredie. V tom čase som dostal ponuku od vedenia Raslavíc a keďže z tejto obce pochádzam, rozhodol som sa ju prijať,“ opisuje svoju doterajšiu kariéru.

Bank naznačil aj ciele klubu v aktuálnej sezóne: „Do OFK Raslavice som prišiel ešte v období, keď klub pôsobil vo 4. lige. V uplynulej sezóne sme spoločne dosiahli veľký úspech – po reorganizácii súťaže, zmenách vo vedení a príchode trénera Daniela Vantu sa nám podarilo postúpiť do 3. ligy.

V tejto sezóne je naším cieľom udržať sa v súťaži, pohybovať sa mimo zostupových priečok a zabezpečiť si 3. ligu aj pre nasledujúci ročník.

Zároveň chceme ako tím napredovať, zbierať skúsenosti a podávať čo najlepšie výkony proti silnejším súperom.“

„Ako nováčik v 3. lige sa po 10. kole nachádzame na 6. mieste tabuľky, čo zrejme nikto nečakal – ani my sami.

S doterajším účinkovaním môžeme byť spokojní, no uvedomujeme si, že sezóna je ešte dlhá a musíme ďalej poctivo pracovať. So svojím pôsobením v tíme som spokojný.

Snažím sa pomáhať mužstvu, ako najlepšie viem, a prispieť k tomu, aby sme si udržali súčasnú formu.“

Stredopoliar Raslavíc naznačil aj svoje futbalové aj mimofutbalové ciele: "Mojím cieľom je neustále sa zlepšovať – vo futbale aj v práci, ktorú vykonávam. Chcem zbierať nové skúsenosti, dosahovať čo najlepšie výsledky a pritom zostať dobrým človekom.

Keď nehrám futbal, rád trávim čas s rodinou a priateľmi. Pomáha mi to zrelaxovať, načerpať novú energiu a udržiavať rovnováhu medzi futbalom a osobným životom.“

Tabuľka III. ligy Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
11
9
2
0
33:8
29
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
11
9
2
0
31:8
29
R
V
V
V
V
3
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
11
6
2
3
23:20
20
R
V
V
P
V
4
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
11
6
0
5
23:19
18
V
V
P
V
P
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
11
5
2
4
23:17
17
P
P
P
P
R
6
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
11
5
2
4
20:20
17
R
P
V
R
P
7
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
11
4
4
3
25:19
16
R
P
R
P
R
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
11
4
3
4
21:20
15
V
P
R
V
R
9
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
11
3
4
4
11:14
13
V
R
P
V
P
10
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
11
3
3
5
17:20
12
P
V
V
V
P
11
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
11
3
3
5
11:15
12
V
V
R
R
P
12
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
11
2
2
7
12:35
8
P
R
R
P
V
13
FK PopradFK PopradFK Poprad
11
2
1
8
7:21
7
P
P
P
P
V
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
11
0
2
9
9:30
2
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

