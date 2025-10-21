Nováčik tretej ligy príjemne prekvapuje. Chceme sa udržať a napredovať, hovorí mladý stredopoliar

BRATISLAVA. Zámer, podľa ktorého mali v TIPOS III. lige pôsobiť tímy zložené prevažne z mladíkov (tzv. U23), sa na východe Slovenska veľmi nevydaril.
V regióne sú štyri kluby s akadémiami. Poprad nemohol prihlásiť svoje béčko, pretože jeho A-mužstvo hrá v rovnakej súťaži.
Michalovce aj Prešov sa rozhodli, že U23 tímy nepotrebujú, a tak tento zámer naplnil len FC Košice.
Z regionálnych majstrovstiev preto do tretej ligy Východ postúpili až štyri nové mužstvá – medzi nimi aj OFK SIM Raslavice.
Kto očakával, že Raslavice budú mať v súťaži problémy, mýlil sa. Po rozpačitom úvode sezóny, či už v pohári alebo v lige, Raslavičania postupne nabrali formu – doma zbierajú body a úspešne bodujú aj na ihriskách súperov.
Dávid Bank je 21-ročný stredopoliar, ktorý do Raslavíc prišiel z Bardejova a okamžite sa zaradil do základnej zostavy. Doteraz nastúpil vo všetkých zápasoch a na konte má dva góly.
S Dávidom sme sa porozprávali o jeho futbalovej kariére aj o tom, ako to momentálne v klube vyzerá.
„S futbalom som začal už ako päťročný v škôlke, v klube FC Tatran Prešov. V rokoch 2017 až 2024 som pôsobil v Partizáne Bardejov a od roku 2024 som hráčom OFK Raslavice.
Rozhodnutie prestúpiť do OFK Raslavice prišlo po zvážení viacerých faktorov. Sezónu v tíme U19 Partizána Bardejov som vnímal ako svoju najlepšiu doteraz. Žiaľ, nemohli sme ju dohrať pre problémy vo vedení klubu.
Táto situácia ma prinútila zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou a hľadať stabilnejšie prostredie. V tom čase som dostal ponuku od vedenia Raslavíc a keďže z tejto obce pochádzam, rozhodol som sa ju prijať,“ opisuje svoju doterajšiu kariéru.
Bank naznačil aj ciele klubu v aktuálnej sezóne: „Do OFK Raslavice som prišiel ešte v období, keď klub pôsobil vo 4. lige. V uplynulej sezóne sme spoločne dosiahli veľký úspech – po reorganizácii súťaže, zmenách vo vedení a príchode trénera Daniela Vantu sa nám podarilo postúpiť do 3. ligy.
V tejto sezóne je naším cieľom udržať sa v súťaži, pohybovať sa mimo zostupových priečok a zabezpečiť si 3. ligu aj pre nasledujúci ročník.
Zároveň chceme ako tím napredovať, zbierať skúsenosti a podávať čo najlepšie výkony proti silnejším súperom.“
„Ako nováčik v 3. lige sa po 10. kole nachádzame na 6. mieste tabuľky, čo zrejme nikto nečakal – ani my sami.
S doterajším účinkovaním môžeme byť spokojní, no uvedomujeme si, že sezóna je ešte dlhá a musíme ďalej poctivo pracovať. So svojím pôsobením v tíme som spokojný.
Snažím sa pomáhať mužstvu, ako najlepšie viem, a prispieť k tomu, aby sme si udržali súčasnú formu.“
Stredopoliar Raslavíc naznačil aj svoje futbalové aj mimofutbalové ciele: "Mojím cieľom je neustále sa zlepšovať – vo futbale aj v práci, ktorú vykonávam. Chcem zbierať nové skúsenosti, dosahovať čo najlepšie výsledky a pritom zostať dobrým človekom.
Keď nehrám futbal, rád trávim čas s rodinou a priateľmi. Pomáha mi to zrelaxovať, načerpať novú energiu a udržiavať rovnováhu medzi futbalom a osobným životom.“