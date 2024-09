Nová posila Slovana z Ukrajiny? Prichádza z klubu, ktorý nedávno zbankrotoval

BRATISLAVA. Novou posilou ŠK Slovan Bratislava by sa mal stať Danylo Ignatenko.

Informuje o tom renomovaný ukrajinský futbalový novinár Igor Burbas na sieti Telegram.

Dvadsaťsedemročný a 190 centimetrov vysoký stredopoliar by mal podpísať zmluvu so slovenským majstrom do konca sezóny 2026/2027.