Majster sveta zasadne na lavičku tímu zo Serie A. Pokúsi sa o záchranu

JANOV. Talian Daniele De Rossi povedie futbalistov FC Janov. V pozícii trénera nahradí Francúza Patricka Vieiru, s ktorým sa vedenie klubu rozlúčilo počas víkendu.
Tím pod jeho vedením nedokázal zvíťaziť v deviatich zápasoch Serie A.
Vieira sa s klubom dohodol na rozviazaní kontraktu v sobotu ráno. V pondelkovom stretnutí sa následne Janov triumfom 2:1 nad Sassuolom odlepil z dna tabuľky.
Pre De Rossiho pôjde o tretie pôsobisko v pozícii hlavného trénera. Po aktívnej kariére viedol v 17 zápasoch druholigový SPAL a minulý rok dostal šancu trénovať aj AS Rím.
Majster sveta z roku 2006 síce vtedy svojich zverencov doviedol do semifinále Európskej ligy, no štyri zápasy bez triumfu na začiatku sezóny prinútili vedenie klubu k zmene. Rímsky rodák predtým strávil 17 sezón ako hráč AS.