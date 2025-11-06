Majster sveta zasadne na lavičku tímu zo Serie A. Pokúsi sa o záchranu

Bývalý taliansky futbalista a legenda AS Rím Daniele De Rossi.
Bývalý taliansky futbalista a legenda AS Rím Daniele De Rossi. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. nov 2025 o 17:01
ShareTweet0

V pozícii trénera nahradil Francúza Patricka Vieiru.

JANOV. Talian Daniele De Rossi povedie futbalistov FC Janov. V pozícii trénera nahradí Francúza Patricka Vieiru, s ktorým sa vedenie klubu rozlúčilo počas víkendu.

Tím pod jeho vedením nedokázal zvíťaziť v deviatich zápasoch Serie A.

Vieira sa s klubom dohodol na rozviazaní kontraktu v sobotu ráno. V pondelkovom stretnutí sa následne Janov triumfom 2:1 nad Sassuolom odlepil z dna tabuľky.

Pre De Rossiho pôjde o tretie pôsobisko v pozícii hlavného trénera. Po aktívnej kariére viedol v 17 zápasoch druholigový SPAL a minulý rok dostal šancu trénovať aj AS Rím.

Majster sveta z roku 2006 síce vtedy svojich zverencov doviedol do semifinále Európskej ligy, no štyri zápasy bez triumfu na začiatku sezóny prinútili vedenie klubu k zmene. Rímsky rodák predtým strávil 17 sezón ako hráč AS.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Bývalý taliansky futbalista a legenda AS Rím Daniele De Rossi.
    Bývalý taliansky futbalista a legenda AS Rím Daniele De Rossi.
    Majster sveta zasadne na lavičku tímu zo Serie A. Pokúsi sa o záchranu
    dnes 17:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Majster sveta zasadne na lavičku tímu zo Serie A. Pokúsi sa o záchranu