Posledný tím Serie A odvolal trénera, nevyhral ani v jednom z desiatich zápasov

So štyrmi bodmi za remízy figurujú na poslednom mieste tabuľky.

FLORENCIA. Stefano Pioli skončil na poste trénera futbalistov ACF Fiorentina. Vedenie klubu ho odvolalo po nevydarenom štarte do sezóny, keď jeho zverenci nevyhrali ani v jednom z desiatich ligových duelov a so štyrmi bodmi za remízy figurujú na poslednom mieste tabuľky Serie A.

Šesťdesiatročný Pioli sa v lete vrátil na lavičku Fiorentiny po šiestich rokoch.

Nahradil Raffaela Palladina, ktorý nečakane rezignoval na svoj post aj napriek platnému kontraktu do roku 2027 a po šiestom mieste v talianskej lige.

Klub účinkuje v prebiehajúcom ročníku aj v Konferenčnej lige a po dvoch dueloch ligovej fázy je so stopercentnou bilanciou na čele.

Pioli pôsobil v ACF už v rokoch 2017 až 2019, medzitým trénoval konkurenčné AC Miláno a v predchádzajúcom ročníku bol šéfom lavičky saudskoarabského Al-Nassr.

S Fiorentinou mal zmluvu do konca júna 2028. Klub ho však odvolal dva dni po domácej prehre s Lecce 0:1. „Môžeme potvrdiť, že Stefana Pioliho sme uvoľnili z funkcie hlavného trénera prvého tímu.

Daniele Galloppa sa dočasne ujme funkcie, počnúc dnešným popoludňajším tréningom,“ informoval v utorok popoludní toskánsky klub v oficiálnom stanovisku podľa AP.

Je to tretia trénerská zmena v Serie A v tejto sezóne. Luciano Spalletti nahradil Igora Tudora v Juventuse a Patrick Vieira predčasne skončil v FC Janov.

Tabuľka Serie A

Serie A

