Posledný tím Serie A odvolal trénera, nevyhral ani v jednom z desiatich zápasov

FLORENCIA. Stefano Pioli skončil na poste trénera futbalistov ACF Fiorentina. Vedenie klubu ho odvolalo po nevydarenom štarte do sezóny, keď jeho zverenci nevyhrali ani v jednom z desiatich ligových duelov a so štyrmi bodmi za remízy figurujú na poslednom mieste tabuľky Serie A.
Šesťdesiatročný Pioli sa v lete vrátil na lavičku Fiorentiny po šiestich rokoch.
Nahradil Raffaela Palladina, ktorý nečakane rezignoval na svoj post aj napriek platnému kontraktu do roku 2027 a po šiestom mieste v talianskej lige.
Klub účinkuje v prebiehajúcom ročníku aj v Konferenčnej lige a po dvoch dueloch ligovej fázy je so stopercentnou bilanciou na čele.
Pioli pôsobil v ACF už v rokoch 2017 až 2019, medzitým trénoval konkurenčné AC Miláno a v predchádzajúcom ročníku bol šéfom lavičky saudskoarabského Al-Nassr.
S Fiorentinou mal zmluvu do konca júna 2028. Klub ho však odvolal dva dni po domácej prehre s Lecce 0:1. „Môžeme potvrdiť, že Stefana Pioliho sme uvoľnili z funkcie hlavného trénera prvého tímu.
VIDEO: Zostrih zápasu Fiorentina - Lecce
Daniele Galloppa sa dočasne ujme funkcie, počnúc dnešným popoludňajším tréningom,“ informoval v utorok popoludní toskánsky klub v oficiálnom stanovisku podľa AP.
Je to tretia trénerská zmena v Serie A v tejto sezóne. Luciano Spalletti nahradil Igora Tudora v Juventuse a Patrick Vieira predčasne skončil v FC Janov.