Pevná súčasť SSC Neapol nečakane končí. Klub spod Vezuvu už našiel náhradu

Daniele Bellini.
Daniele Bellini. (Autor: X/SSC Napoli France)
SITA|29. aug 2025 o 13:28
ShareTweet0

„Nech sa stane čokoľvek, vedzte, že som vždy robil maximum a prejavoval úctu všetkým. Niekedy však ani maximum nestačí,“ napísala dlhoročná opora na Instagrame.

BRATISLAVA. Úradujúci taliansky futbalový šampión SSC Neapol oficiálne potvrdil odchod dlhoročného štadiónového hlásateľa Danieleho "Decibel" Belliniho, ktorý bol hlasom domácich zápasov partenopei viac než dekádu.

Správy o jeho konci najprv kolovali ako dohady, ktoré Bellini podporil tajomným odkazom na instagrame. „Nech sa stane čokoľvek, vedzte, že som vždy robil maximum a prejavoval úctu všetkým.

Niekedy však ani maximum nestačí,“ napísal a z profilu si zároveň odstránil označenie "speakera Neapola".

Klub mu následne verejne poďakoval za prínos a nezabudnuteľné chvíle, ktoré sprostredkoval fanúšikom. Informáciu priniesol web Grandenapoli.it.

Klub spod Vezuvu zároveň oznámil novú spoluprácu so spoločnosťou Golden Boys, ktorú vedú bratia Gaetano a Emanuele Palumbovci.

Druhý menovaný je známy aj ako raper Geolier. Ten sa spolu s klubom ujme umeleckého smerovania domácich zápasov na Štadióne Diega Armanda Maradonu.

"Geolier bude mať na starosti všetko od DJ setov až po hudobné vystúpenia a zapojenie hostí či ďalších účinkujúcich počas zápasového dňa,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení klubu.

Premiéru v novom formáte zažijú fanúšikovia už v sobotu 30. augusta počas ligového zápasu proti Cagliari. Hlavným hlásateľom bude Timo Suarez a rezidentným DJ-om Enrico Maria.

Geolier nie je pre klub neznámym menom.Je totiž autorom hudby k dokumentu Saró con te a vystupoval aj počas osláv titulu v rokoch 2023 a 2025.

Teraz svoj vzťah s klubom ešte prehlbuje, keď sa jeho značka Golden Boys stáva centrom hudobného diania na tribúnach ikonického stánku na Apeninskom polostrove.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Daniele Bellini.
    Daniele Bellini.
    Pevná súčasť SSC Neapol nečakane končí. Klub spod Vezuvu už našiel náhradu
    dnes 13:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Pevná súčasť SSC Neapol nečakane končí. Klub spod Vezuvu už našiel náhradu